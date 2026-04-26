El Manso | Encuentro deportivo escolar

“Estos hechos renuevan y movilizan”. Con esas palabras, el comisionado de Fomento de El Manso, Carlos Almansán, destacó la jornada de atletismo realizada el viernes 24 de abril en el paraje Río Villegas, donde participaron las cuatro escuelas de la zona.

“Felicitaciones y agradecimiento a quien tuvo la idea y a los profes, docentes, porteros, mamás y papás que organizaron e hicieron posible que los niños de las 4 escuelas de la Comisión de Fomento El Manso se reunieran en una Jornada de Atletismo”, expresó.





La iniciativa, impulsada y sostenida por la comunidad educativa, puso en valor el compromiso de los docentes y el acompañamiento de las familias, generando un espacio de encuentro, integración y actividad física para los estudiantes.





“Esperemos que madure esta idea/acción y tenga continuidad. Esperamos desde la Comuna seguir colaborando y mejorando la logística en cada encuentro. Un gran abrazo a todos los participantes. ¡Que continúe y se vuelva una costumbre!”, agregó Almansán.





👉 Una propuesta que refleja el trabajo colectivo y el rol fundamental de los docentes en la construcción de estos espacios para la niñez de la región.



