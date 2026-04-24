Weretilneck ordena la gestión hídrica para una nueva etapa productiva

El Gobernador Alberto Weretilneck resolvió avanzar con un reordenamiento institucional para fortalecer el funcionamiento del Departamento Provincial de Aguas (DPA) y de Generación y Riego SAU (GyRSAU), dos organismos que, si bien existen con funciones diferenciadas, venían trabajando de manera integrada bajo una misma conducción.





En ese marco, el Mandatario provincial definió designar a Néstor Pérez, actual Secretario de Energía Eléctrica de Río Negro, como Superintendente General del DPA, y disponer que Gastón Renda concentre su tarea al frente de GyRSAU, con el objetivo de dar mayor agilidad, funcionalidad y capacidad operativa a ambos espacios.





De acuerdo con lo establecido por la normativa provincial, la propuesta del Poder Ejecutivo será enviada ahora a la Legislatura para que preste el acuerdo correspondiente en la próxima sesión.





Una reorganización para una nueva etapa

La decisión forma parte de una visión estratégica impulsada por el Gobernador para alinear al DPA con los nuevos desafíos del desarrollo provincial y, al mismo tiempo, potenciar a GyRSAU como empresa estatal de servicios, con mayores posibilidades de crecimiento y expansión.





En esta nueva etapa, Río Negro necesita consolidar una estructura más ordenada y eficiente para acompañar los objetivos estratégicos de la provincia, especialmente todo lo vinculado al desarrollo energético de la zona atlántica, llamada a convertirse en el principal polo de exportación de hidrocarburos del país, y al crecimiento productivo asociado a ese proceso.





En ese escenario, el agua ocupa un lugar prioritario. La planificación, administración y gestión eficiente del recurso hídrico resultan centrales para sostener los nuevos desafíos que enfrenta la provincia, tanto en materia de infraestructura como de desarrollo productivo, saneamiento, riego y ordenamiento territorial.





Por eso, la separación funcional entre ambos organismos permitirá que cada uno profundice su misión específica, trabajando de manera articulada pero con mayor autonomía operativa y mejor capacidad de respuesta. El objetivo es que el DPA fortalezca su rol como organismo rector de la política hídrica, mientras GyRSAU amplía su perfil como herramienta de servicios y desarrollo, en sintonía con la visión del Gobierno Provincial para esta nueva etapa.





Este proceso se inscribe en la política de modernización del Estado provincial que impulsa el Gobernador Alberto Weretilneck, con el objetivo de consolidar organismos más especializados, eficientes y preparados para dar respuesta a las demandas del presente y a los desafíos del futuro. En ese camino, la reorganización funcional será también una herramienta para profundizar la modernización de la gestión pública, mejorar capacidades institucionales y optimizar la articulación entre áreas estratégicas.





Reconocimiento al trabajo realizado

La reorganización también se apoya en el trabajo desarrollado durante el último año por Gastón Renda, a quien el Gobernador encomendó liderar las políticas hídricas de la provincia y ejecutar proyectos estratégicos vinculados al riego, el saneamiento, la sistematización de cuencas y la protección de los recursos naturales.





Ese proceso de ordenamiento institucional fue clave para consolidar una etapa de gestión que hoy permite avanzar hacia un nuevo objetivo: generar más valor agregado a partir de los vastos recursos provinciales, especialmente por la potencialidad de las distintas cuencas hídricas de Río Negro.





Con esta decisión, se reafirma una línea de gestión basada en el orden, la planificación, la modernización del Estado y la conducción estratégica, para preparar a Río Negro para los desafíos de una nueva etapa de crecimiento, con instituciones más sólidas, dinámicas y preparadas para acompañar el futuro.

El Gobernador Alberto Weretilneck dispuso la separación funcional del DPA y GyRSAU, y enviará a la Legislatura el pliego de Néstor Pérez para conducir el organismo hídrico provincial, en una nueva etapa de fortalecimiento institucional, modernización del Estado y desarrollo.