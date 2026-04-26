Retención de servicios por tres días en el Hospital de Lago Puelo: habrá cambios en la atención

El Hospital Rural de Lago Puelo informó que durante los días 27, 28 y 29 se llevará adelante una retención de servicios, lo que implicará modificaciones en la modalidad de atención en distintas áreas del establecimiento. Desde la institución solicitaron a la comunidad asistir únicamente en caso de contar con turno asignado o ante una situación de urgencia.

La medida afectará el funcionamiento habitual de varias especialidades, por lo que se recomienda a los vecinos y vecinas planificar sus consultas con anticipación y respetar las indicaciones brindadas por el hospital para evitar inconvenientes.

De acuerdo al comunicado oficial, durante las jornadas de retención algunas áreas continuarán atendiendo con turnos previamente otorgados, mientras que otras verán limitada su actividad:

Odontología : atenderá exclusivamente a pacientes con turnos programados.

: atenderá exclusivamente a pacientes con turnos programados. Medicina General : funcionará únicamente con agenda previa.

: funcionará únicamente con agenda previa. Ecografía : mantendrá la atención solo para turnos ya asignados.

: mantendrá la atención solo para turnos ya asignados. Pediatría : trabajará únicamente a través del servicio de guardia.

: trabajará únicamente a través del servicio de guardia. Nutrición: atenderá solo a pacientes con turno previo.

Desde el hospital remarcaron que la guardia seguirá operativa para emergencias, garantizando la atención en situaciones que lo requieran. Asimismo, insistieron en la importancia de hacer un uso responsable del sistema de salud durante estos días, priorizando los casos urgentes y respetando los turnos ya otorgados en el marco de esta medida.