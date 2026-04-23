Allanamiento en Epuyén por amenazas en una escuela: investigan a un menor por intimidación pública





Un operativo policial se llevó adelante este jueves 23 de abril en la localidad de Epuyén, en el marco de una investigación por amenazas detectadas en un establecimiento educativo. El procedimiento estuvo a cargo de la División Policial de Investigaciones (DPI) de la Comarca Andina, dependiente de la Policía del Chubut, y se realizó sobre el domicilio de un menor de edad presuntamente vinculado al hecho.

La diligencia se concretó con el aval del Ministerio Público Fiscal de Lago Puelo y mediante orden judicial, con el objetivo de secuestrar armas de fuego y dispositivos informáticos en el marco de una causa por intimidación pública.

La intervención policial se inició tras una denuncia radicada por autoridades de una institución educativa de Epuyén. Según se informó, el hecho que encendió la alarma fue el hallazgo, durante la tarde del miércoles, de escritos con mensajes amenazantes que decían: “No vengas, tiroteo”.

A partir de esa situación, y bajo las directivas del Ministerio Público Fiscal, el personal de la DPI avanzó con tareas investigativas que incluyeron averiguaciones y recolección de evidencia digital. Estas actuaciones permitieron identificar un domicilio vinculado a la amenaza, donde finalmente se llevó a cabo el allanamiento.

Como resultado del operativo, se procedió al secuestro de “un dispositivo celular perteneciente al menor presuntamente involucrado en el hecho”, el cual será sometido a pericias para avanzar en el esclarecimiento de la causa.

Desde los organismos de seguridad y justicia remarcaron la gravedad de este tipo de situaciones y advirtieron que no deben tomarse como una broma. En ese sentido, recordaron que estas acciones constituyen un delito tipificado como intimidación pública, contemplado en el artículo 211 del Código Penal Argentino, que prevé sanciones para quienes “infundan un temor público o susciten tumultos o desórdenes mediante señales, escritos o actos de amenaza”.