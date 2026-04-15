Asistencia, control y reinserción: el trabajo silencioso del IAPL en El Bolsón



En una tarea poco visible pero fundamental para el entramado social, la subdelegación de El Bolsón del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL) continúa consolidando su labor de acompañamiento, control y asistencia a personas que han atravesado el sistema penal. En esta oportunidad, la sede local recibió la visita de su presidente, Fabián de la Guarda, quien junto a las profesionales Victoria Díaz Cao y Daniela Martínez brindó un panorama detallado sobre el funcionamiento del organismo y el impacto de su trabajo en la comunidad. En una tarea poco visible pero fundamental para el entramado social, la subdelegación de El Bolsón del Instituto de Asistencia a Presos y Liberados (IAPL) continúa consolidando su labor de acompañamiento, control y asistencia a personas que han atravesado el sistema penal. En esta oportunidad, la sede local recibió la visita de su presidente, Fabián de la Guarda, quien junto a las profesionales Victoria Díaz Cao y Daniela Martínez brindó un panorama detallado sobre el funcionamiento del organismo y el impacto de su trabajo en la comunidad.





El IAPL depende del Ministerio de Seguridad y Justicia y se encuentra enmarcado en la Ley Provincial de Ejecución Penal. Su rol principal es el de ejercer un control social y brindar acompañamiento técnico a personas adultas con sentencia firme. Esto implica que el instituto no interviene en etapas de investigación ni en procesos judiciales en curso, sino una vez que la Justicia ha determinado una condena.

Actualmente, en El Bolsón, la subdelegación realiza el seguimiento de aproximadamente 110 personas. Este acompañamiento puede extenderse entre uno y tres años, dependiendo de lo que establezca la sentencia judicial. Según explicó De la Guarda, el abordaje es integral e interdisciplinario, con entrevistas periódicas mensuales o quincenales según la complejidad del caso y visitas domiciliarias que permiten un seguimiento cercano de cada situación.





El trabajo del IAPL no se limita al control del cumplimiento de pautas judiciales. Por el contrario, abarca múltiples dimensiones: social, familiar, laboral, educativa y también asistencial. En este sentido, el organismo interviene en contextos de alta vulnerabilidad, donde muchas veces la privación de la libertad de un integrante del grupo familiar deja a su entorno en una situación crítica.





“En muchos casos, el proveedor del hogar es quien queda detenido, y la familia atraviesa un escenario de desamparo”, explicó De la Guarda. Frente a esta realidad, el instituto articula con distintos organismos como Desarrollo Social, el sistema educativo, SENAF y el área de salud, con el objetivo de garantizar una red de contención que permita sostener a las familias.





Por su parte, Daniela Martínez destacó que uno de los principales desafíos aparece en el momento en que las personas recuperan su libertad. “El verdadero problema comienza cuando salen y deben reinsertarse en la sociedad, especialmente en el ámbito laboral”, señaló. En ese sentido, desde la subdelegación se promueve el trabajo articulado con la Oficina de Empleo y otras áreas municipales para facilitar oportunidades de capacitación e inserción laboral.





Sin embargo, la realidad muestra que la mayoría de los liberados accede a trabajos informales, principalmente en rubros como la construcción. Si bien no se han registrado grandes niveles de rechazo social por parte de empleadores, el acceso al empleo formal continúa siendo limitado.





Otro de los aspectos centrales del trabajo del IAPL es la asistencia indirecta a través de la articulación con otras instituciones. Martínez remarcó que una de las demandas más frecuentes es la alimentaria, especialmente en familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad. Si bien el instituto no cuenta con recursos propios , gestiona el acceso a programas estatales que puedan dar respuesta a estas necesidades.





La subdelegación de El Bolsón funciona desde hace aproximadamente seis años y depende administrativamente de San Carlos de Bariloche. Su creación respondió al crecimiento de la población bajo seguimiento en la región, lo que hizo necesario contar con un equipo local que pudiera abordar de manera más eficiente las distintas problemáticas.





El equipo trabaja de lunes a viernes en horario administrativo, y la vinculación con las personas no es optativa: quienes están bajo este sistema deben presentarse obligatoriamente, ya que forma parte de las condiciones impuestas por la Justicia. Dentro del universo de intervención, el 90% corresponde a personas que se encuentran en libertad bajo medidas alternativas, como probation o condenas de ejecución condicional, mientras que un porcentaje menor está conformado por personas en proceso de egreso del sistema penitenciario.





Desde el IAPL subrayan la importancia de visibilizar este tipo de políticas públicas, que apuntan no solo al control, sino también a la reinserción social y a la prevención de la reincidencia. Se trata de un trabajo silencioso, sostenido y profundamente humano, que busca reconstruir vínculos y generar oportunidades en contextos muchas veces complejos.