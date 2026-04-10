Avanza una obra clave en El Manso: abrieron sobres para la limpieza del Arroyo Seco y destacan la inversión

La comuna rural de El Manso recibió una noticia largamente esperada: en la jornada de ayer se realizó la apertura de sobres de la licitación para la limpieza del Arroyo Seco, una obra fundamental para evitar los recurrentes problemas de aislamiento que afectan a familias del Manso Inferior cada vez que crece el caudal tras intensas lluvias.





El Arroyo Seco, que históricamente ha sido protagonista de desbordes que interrumpen la conectividad, será intervenido en distintos tramos con trabajos que buscan mejorar el escurrimiento del agua y prevenir inundaciones, especialmente en el sector de la Ruta Provincial 83. Esta intervención se articula con obras ya ejecutadas sobre la traza vial, donde se implementaron sistemas de alcantarillado para facilitar el paso del agua.





En este contexto, también se destacó especialmente el trabajo sostenido del comisionado de Fomento, Carlos Almansan, quien viene impulsando gestiones clave para que estas obras se concreten. Su rol ha sido fundamental para articular con los organismos provinciales, priorizar las necesidades de la comunidad y mantener en agenda una problemática histórica como la del Arroyo Seco.





Desde el Departamento Provincial de Aguas (DPA), el referente local explicó que la obra fue dividida en tres etapas, iniciándose ahora la primera de ellas. Este tramo comprende el sector que va desde la ruta hacia la desembocadura del arroyo y contempla tareas de limpieza integral del cauce, incluyendo la remoción de sedimentos, barro acumulado y vegetación, además de trabajos de poda y reordenamiento de las márgenes.

En cuanto al proceso licitatorio, se presentó un único oferente, con una propuesta que se ajusta al presupuesto oficial, fijado en alrededor de 25 millones de pesos para esta primera etapa. La ejecución de estos trabajos apunta a optimizar el flujo del agua, tanto aguas arriba como aguas abajo de la ruta, reduciendo significativamente el riesgo de anegamientos que, año tras año, afectan la transitabilidad y la vida cotidiana de los pobladores.





Las autoridades destacaron que esta intervención es parte de un abordaje integral y coordinado con Vialidad Rionegrina, que ya avanzó con obras complementarias. En ese sentido, se subrayó que la limpieza del arroyo permitirá potenciar el funcionamiento de las alcantarillas existentes, garantizando un mejor drenaje durante episodios de lluvias intensas.





Por otra parte, se informó que esta obra forma parte de un paquete de inversiones más amplio en la región. En conjunto con otras acciones, como el aporte de materiales para mejorar el sistema de abastecimiento de agua en la zona de Villegas–Manso, la inversión total alcanza cerca de 80 millones de pesos. Este último proyecto busca reforzar el suministro durante el verano, incorporando nuevas fuentes de captación para alimentar las cisternas existentes.

En relación al comportamiento de los cursos de agua, desde el organismo señalaron que si bien las últimas lluvias no generaron inconvenientes de gravedad, sí se registraron situaciones de tensión en algunos sectores, lo que refuerza la necesidad de avanzar con este tipo de obras preventivas. La limpieza del Arroyo Seco aparece así como una intervención prioritaria definida junto a la Comisión de Fomento.





Finalmente, se puso en valor la decisión política del gobierno provincial de fortalecer el trabajo en zonas rurales, acompañando a las comisiones de fomento con obras concretas que mejoran la calidad de vida y reducen la vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos. La intervención en el Arroyo Seco, en este contexto, no solo responde a una demanda histórica, sino que representa un paso clave hacia una mayor seguridad y conectividad para las familias del Manso.