Avanzan trabajos de mantenimiento sobre la Ruta Nacional 40 en la zona cordillerana







Se intensifican las tareas de conservación y mejora sobre distintos tramos de la Ruta Nacional 40 en la región cordillerana, con intervenciones que buscan optimizar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial. Se intensifican las tareas de conservación y mejora sobre distintos tramos de la Ruta Nacional 40 en la región cordillerana, con intervenciones que buscan optimizar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial.





En este marco, continúan los trabajos de bacheo con material en caliente y la ejecución de carpetines en la zona de El Foyel, acciones fundamentales para recuperar sectores deteriorados de la calzada y prolongar la vida útil del pavimento.





De manera complementaria, personal del 20° Distrito de Vialidad Nacional lleva adelante tareas de optimización de banquinas en el sector de Mascardi, mejorando las condiciones laterales de la ruta para brindar mayor estabilidad y seguridad a los conductores.





Asimismo, se realizan trabajos de limpieza y acondicionamiento de drenes en El Foyel, con el objetivo de favorecer el escurrimiento del agua y evitar anegamientos que puedan afectar la estructura del camino.





Estas intervenciones forman parte de un plan integral de mantenimiento que se desarrolla en distintos puntos de la traza, priorizando sectores estratégicos de alto tránsito en la región andina.