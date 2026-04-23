Bariloche: Provincia avanza con obras para habilitar el Campus de la UNRN

El Subsecretario de Infraestructura, Daniel Bengochea, formó parte de la recorrida y destacó que “los trabajos correspondientes a los nexos de agua potable y red cloacal se encuentran en sus últimas tareas de ejecución”, una obra que supera los $200 millones. En paralelo, los equipos técnicos iniciaron formalmente la obra del nexo de Red Eléctrica, un proyecto que demanda una inversión provincial superior a los $664 millones.





Asimismo, la Provincia proyectó el pronto inicio de la obra del nexo de gas con una inversión superior a los $406 millones, con el objetivo de que el Campus complete sus servicios necesarios y alcance las condiciones de operatividad para toda la comunidad educativa.

El plan de servicios incluye, además de las redes sanitarias y de gas, el despliegue de más de 3.900 metros de tendido eléctrico en media y baja tensión, la colocación de 45 columnas de alumbrado público con tecnología LED y la construcción de ductos subterráneos. Estas labores cuentan con una visión de futuro, ya que contemplan las próximas ampliaciones del predio universitario.





Río Negro funciona porque planifica, invierte recursos propios y brinda respuestas concretas. Con estas obras, la Provincia demuestra con hechos que prioriza el desarrollo regional y asegura que la educación superior cuente con la infraestructura que Bariloche merece.

El Gobernador Alberto Weretilneck, junto al Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, recorrió la obra de nexos de servicios para el predio de la Universidad Nacional de Río Negro en Bariloche. Los trabajos de agua y cloacas transitan su fase final, en tanto que el nexo eléctrico ya inició y la red de gas comenzará en el corto plazo para garantizar la funcionalidad total del edificio.Esta decisión política del Gobierno de Río Negro permite brindar funcionalidad a un edificio que el Gobierno Nacional abandonó con un 97% de avance, pero sin las conexiones básicas indispensables. Ante ese escenario, el Estado Provincial asumió el compromiso de financiar y ejecutar las infraestructuras necesarias para que cientos de estudiantes, docentes e investigadores dispongan de instalaciones modernas y de calidad.