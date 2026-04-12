Carne de burro para enfrentar la crisis: ¿alternativa real o límite cultural?

El anuncio del lanzamiento de la producción y venta de carne de burro en la provincia de Chubut abrió un fuerte debate que atraviesa lo social, lo económico y lo cultural. La iniciativa, impulsada por el productor rural Julio Cittadini en la zona de Punta Tombo, no tardó en generar repercusiones tanto a nivel local como en distintos puntos del país.

Lejos de tratarse de una idea improvisada, el proyecto surge como una respuesta concreta a la difícil situación que atraviesa el sector productivo en la Patagonia. La crisis de la actividad ovina —golpeada por depredadores, condiciones climáticas adversas y una rentabilidad cada vez más ajustada— obligó a muchos productores a repensar sus esquemas tradicionales. En ese escenario, el burro aparece como una alternativa resistente y adaptable a las condiciones de la región.

Desde abril de 2026, comenzaron las primeras pruebas de comercialización. En una carnicería de Trelew, la carne se ofrece a unos 7.500 pesos por kilo, con cortes similares a los de la carne vacuna, buscando insertarse dentro de los hábitos de consumo habituales. Pero más allá de la propuesta productiva, lo que verdaderamente se puso en discusión es otra cosa: ¿la gente está dispuesta a comer carne de burro?

Ahí es donde aparece el verdadero punto de tensión. En la Argentina, el burro no forma parte de la tradición alimentaria. Es un animal históricamente asociado al trabajo rural, lo que genera una barrera cultural fuerte. Para muchos, la sola idea resulta chocante. El rechazo inicial, en gran medida, no pasa por cuestiones sanitarias sino simbólicas.

Sin embargo, en medio de una situación económica compleja, algunas miradas comienzan a flexibilizarse. Hay quienes sostienen que, si el producto cumple con los controles bromatológicos y es seguro para el consumo, no habría motivos reales para descartarlo. Incluso se abre la comparación con otros alimentos que en su momento generaron resistencia y hoy son completamente aceptados.

El caso también pone sobre la mesa una discusión más profunda: hasta qué punto las crisis económicas pueden modificar hábitos culturales arraigados. ¿Es posible que la necesidad termine ampliando el menú? ¿O existen límites que la sociedad no está dispuesta a cruzar?

Por ahora, la experiencia en Chubut funciona como un experimento social y productivo al mismo tiempo. Mientras algunos lo ven como una salida innovadora frente a la crisis, otros lo consideran una propuesta difícil de aceptar.

La pregunta queda flotando y divide opiniones: en un contexto donde el bolsillo aprieta, ¿la carne de burro puede transformarse en una opción real o seguirá siendo una idea que genera más debate que consumo?