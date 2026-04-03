Cerro Lindo: rescataron a dos mujeres que se habían extraviado durante una caminata

Un operativo de búsqueda y rescate se desplegó en la zona de Cerro Lindo luego de que dos mujeres que tenían previsto arribar al refugio no lo hicieran en el horario esperado. Afortunadamente, ambas fueron halladas en buen estado de salud durante la mañana siguiente.

Según se informó desde la Patrulla de Montaña de la Zona II, la alerta se recibió el 2 de abril alrededor de las 21:30 horas, cuando personal civil del Refugio Cerro Lindo dio aviso de que dos mujeres con reserva para pernoctar no habían llegado. El refugiero incluso descendió unos 3 kilómetros en su búsqueda sin lograr ubicarlas.

Las mujeres habían iniciado el trekking ese mismo día cerca de las 7 de la mañana, partiendo desde el Camping Río Azul, en la zona de Loma del Medio, donde habían dejado estacionada una camioneta. La distancia hasta el refugio es de aproximadamente 10 kilómetros, en un terreno de complejidad media a alta, lo que hacía presumir que podrían encontrarse extraviadas.

Ambas son oriundas de El Bolsón y contaban con linternas, bolsas de dormir y equipamiento básico para la actividad.

Ante la situación, se dispuso un operativo de búsqueda que comenzó en la madrugada del día siguiente, alrededor de las 6:30, siguiendo los protocolos establecidos. El ascenso se realizó a pie, debido a que no existen caminos aptos para vehículos en la zona.

Finalmente, personal de la Patrulla de Montaña logró ubicar a las mujeres, quienes se encontraban fuera del sendero, en un zanjón con vegetación densa. A pesar del extravío, ambas estaban en buen estado general y no requirieron asistencia médica.

El operativo contó con la colaboración de Bomberos Voluntarios y el valioso apoyo de pobladores locales, integrantes de la familia Gonzáles, quienes participaron en la búsqueda con caballos y perros.

Desde los equipos intervinientes destacaron la importancia de dar aviso inmediato ante este tipo de situaciones y recordaron a quienes realizan actividades de trekking la necesidad de planificar adecuadamente las salidas, respetar los senderos señalizados y extremar las medidas de seguridad.