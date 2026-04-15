Chinook en la recta final: el guía Rodrigo Pérez Lhai revela técnicas y expectativas para el cierre de temporada





A pocos días del cierre de la temporada, la pesca del salmón Chinook en la comarca andina vive su momento más atractivo. El guía de pesca Rodrigo Pérez Lhai compartió detalles sobre la actividad en la zona, las técnicas más efectivas y las expectativas de cara a un cierre que promete convocatoria y espectáculo.





Pérez Lhai explicó que la presencia del Chinook se ha consolidado como uno de los grandes atractivos de la región, especialmente en el sector del desemboque, Lago Puelo. En ese contexto, destacó la reciente visita de periodistas especializados que llegaron para conocer de cerca las particularidades de esta pesca y probar suerte en aguas patagónicas.





“Hace unas semanas tuvimos un movimiento interesante, antes de las lluvias, que es cuando los peces se reposicionan y migran hacia los ríos”, señaló el guía, quien además celebró una captura destacada de 18 kilos, superando marcas previas y generando repercusión en medios nacionales.





En cuanto a las técnicas, explicó que varían según el ambiente. Mientras que en ríos del sur se utilizan señuelos irritadores como cucharas giratorias, en la zona del lago la modalidad predominante es el trolling embarcado, que requiere equipamiento y conicimiento específico. “Es más complejo, pero muy entretenido para quienes disfrutan de esta modalidad”, remarcó.





Respecto al calendario, indicó que la temporada en el Parque Nacional Lago Puelo se extendió excepcionalmente hasta el 31 de mayo debido a la presencia del Chinook, cuando habitualmente finaliza el 1 de mayo. Además, mencionó que otros ambientes como la represa Alicurá continúan habilitados durante todo el año, con excelente pesca de truchas arcoíris y marrones estas últimas con devolución obligatoria.





Finalmente, anticipó que el próximo 2 de mayo se realizará el cierre oficial de la temporada de pesca de la provincia de Chubut . El evento contará con la participación de medios especializados, influencers y prestadores turísticos, en una jornada que buscará mostrar en vivo las técnicas utilizadas y seguir posicionando al Chinook como un recurso clave para el turismo regional.





Con buenas capturas recientes y un cierre que promete visibilidad, la pesca del Chinook reafirma su lugar como uno de los grandes atractivos de la Patagonia andina.