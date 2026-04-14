COOPETEL avanza con fibra óptica en la región: comenzó la inscripción en El Foyel

Gestión impulsada por el comisionado de Fomento de El Manso, Carlos Almansán, junto a la cooperativa Coopetel para mejorar la conectividad en la zona.

📍 Primeros pasos hacia una mejor conectividad

Durante la jornada de hoy, vecinos y vecinas del paraje El Foyel se acercaron para informarse y comenzar a solicitar el servicio, con el acompañamiento de personal técnico de la cooperativa.

La propuesta incluye internet de alta velocidad —con planes que van de 200 a 1.000 megas— además de la posibilidad de sumar wifi, televisión y telefonía móvil.

👥 Buena respuesta de la comunidad

La convocatoria tuvo una destacada participación, y muchos usuarios ya decidieron avanzar con el cambio, atraídos por la relación entre capacidad y costo del servicio.

🌐 Un avance clave para la zona

La llegada de fibra óptica representa una mejora sustancial en la calidad de conectividad para El Foyel y alrededores, una demanda histórica en sectores rurales donde el acceso a internet suele ser limitado.

Se espera que este tipo de iniciativas continúe expandiéndose en la región, fortaleciendo el acceso a servicios digitales esenciales para la vida cotidiana, el trabajo y la educación.