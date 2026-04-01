Detuvieron a Osses Garay por la balacera en Bariloche

La detención se dio en el marco de la causa por tentativa de homicidio iniciada tras el ataque ocurrido el 12 de marzo en la intersección de avenida Pioneros y Nilpi, cuando el joven esperaba el colectivo a la salida del colegio. En ese hecho, los disparos fueron efectuados desde un vehículo en movimiento y también resultó herido un hombre que circulaba por el lugar.





El operativo forma parte de un trabajo sostenido de la Policía de Río Negro, que mantiene desplegados todos sus recursos en articulación con la Justicia para esclarecer el hecho y dar con todos los responsables. En el lugar del procedimiento trabajó el jefe de la Unidad Regional III, comisario inspector Nelson Torres.





La detención de Osses Garay se suma a los avances de la investigación, en la que ya se realizaron múltiples allanamientos y se dispuso la imputación y prisión preventiva de Franco Nahuelpán, mientras continúa el operativo para dar con Tomás Nahuelpan.

La Policía de Río Negro detuvo a Ramón Valentín Osses Garay, uno de los prófugos vinculados a la balacera ocurrida semanas atrás en la zona oeste de San Carlos de Bariloche, en la que resultó herido un adolescente de 14 años.El procedimiento se concretó en un domicilio del barrio San Francisco IV, en el marco de un allanamiento realizado por la Comisaría 27°, con intervención del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la participación del COER.De esta manera, Río Negro avanza con resultados concretos en una investigación compleja, reafirmando un rumbo basado en la presencia activa del Estado, la coordinación con la Justicia y el compromiso de llevar tranquilidad a la comunidad.