El Bolsón desembarca en Brasil y busca posicionarse como destino clave de nieve





El Bolsón.– Por primera vez en su historia, El Bolsón participa en una de las ferias de turismo más relevantes de América Latina, con el objetivo de consolidar su presencia en el mercado internacional y potenciar el desarrollo del producto nieve.

La comitiva local, encabezada por el intendente Bruno Pogliano, formó parte de la WTM Latin America, realizada en San Pablo, donde se establecieron vínculos con operadores turísticos, agencias y referentes del turismo emisivo brasileño.

Estrategia de posicionamiento internacional

En ese marco, Pogliano destacó la importancia de la participación en el evento y el impacto generado en el sector. “Estamos felices de poder ser parte por primera vez de esta feria, es histórico para la localidad ofrecer nuestros productos en el mercado brasilero”, afirmó.

Asimismo, remarcó el objetivo central de la presencia en Brasil: “Buscamos que la gran cantidad de visitantes de Brasil viajen a El Bolsón, conozcan sus paisajes, su gastronomía y su centro invernal Perito Moreno, que es el más joven de la Argentina”.

Crece el interés del mercado brasileño

El jefe comunal subrayó el crecimiento del turismo proveniente de ese país y las expectativas a futuro. “En 2025, más de 5000 brasileros visitaron el cerro. Buscamos que se incremente ese número”, señaló.

En esa línea, destacó el proceso de consolidación del Cerro Perito Moreno como producto turístico competitivo. “Queremos que siga creciendo el producto nieve y que los turistas conozcan el Perito Moreno, que se consolida en materia de infraestructura y ofrece la posibilidad de disfrutar de la nieve y estar en contacto con la naturaleza”.

Un destino turístico durante todo el año

Más allá de la temporada invernal, Pogliano puso en valor la diversidad de la oferta local. “El Bolsón se disfruta todo el año, tenemos productos como El Bolsón Bienestar o el verano, que es nuestro fuerte. Además trabajamos un concepto comarcal con localidades del norte de Chubut”.

El balance de la participación fue calificado como positivo: “Aquellos que ven todo lo que tenemos para ofrecer, tienen ganas de conocer, de viajar y disfrutar de nuestros encantos”, expresó, y agregó: “Nos vamos con optimismo y confiamos en que el trabajo realizado se traducirá en más turistas para El Bolsón”.