El Bolsón despertó gran interés en el mercado uruguayo durante el Workshop de Visit Argentina en Montevideo

El Bolsón formó parte del Workshop de Visit Argentina realizado en la ciudad de Montevideo, Uruguay, una acción estratégica orientada a fortalecer la comercialización de destinos argentinos en el mercado uruguayo.

En este marco, el destino tuvo una destacada participación, generando un fuerte interés por parte de agencias de viajes, operadores turísticos y actores del sector, quienes valoraron especialmente la diversidad de experiencias que ofrece la región durante todo el año.

La jornada contó con la participación de la Sra. Adriana del Agua, quien encabezó la representación del destino en su carácter de presidenta de la Agencia de Turismo de El Bolsón (ATEB), junto a Sebastián Rodríguez, representante de la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR), fortaleciendo el trabajo articulado entre el sector local y provincial.

Durante las rondas de negocios y espacios de intercambio, se evidenció una alta demanda por propuestas vinculadas a la naturaleza, el bienestar y las experiencias auténticas, ejes en los que El Bolsón se posiciona con identidad propia. Asimismo, se destacó el creciente atractivo de la temporada invernal, particularmente por su cercanía y conexión con la experiencia del Cerro Perito Moreno, consolidándose como una opción cada vez más elegida para el turismo de nieve.

El evento, organizado por el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR) junto a la Embajada Argentina en Uruguay, contó con la participación de destinos de todo el país, empresas del sector y referentes de la conectividad, generando un espacio clave para el fortalecimiento de vínculos comerciales y la apertura de nuevas oportunidades.

La presencia de El Bolsón en este tipo de encuentros forma parte de una estrategia sostenida de posicionamiento en mercados regionales, reafirmando su propuesta como destino turístico integral, con una oferta que combina naturaleza, gastronomía, cultura y experiencias durante todo el año.