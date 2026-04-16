El Concejo Deliberante de El Hoyo abordo temas claves para el desarrollo y ordenamiento de la comunidad.



El Concejo Deliberante de El Hoyo llevó adelante la cuarta sesión ordinaria del período 2026, con la participación de seis concejales, en la que se avanzó en distintos proyectos tanto del Ejecutivo como del Legislativo, abordando temas clave para el desarrollo y ordenamiento de la comunidad. El Concejo Deliberante de El Hoyo llevó adelantela cuarta sesión ordinaria del período 2026, con la participación de seis concejales, en la que se avanzó en distintos proyectos tanto del Ejecutivo como del Legislativo, abordando temas clave para el desarrollo y ordenamiento de la comunidad.









Entre los proyectos del Ejecutivo, se trató la creación del Parque Municipal Catarata Sur y de la Reserva Municipal Cementerio Local. En tanto, desde el ámbito legislativo se impulsaron iniciativas vinculadas a la solicitud de intervención en los callejones de Rincón Currumahuida con tareas de limpieza y desmalezamiento, la continuidad del proceso de regularización de tierras para antiguos pobladores y sus descendientes, y la oficialización del nombre “Los Nogales” para una calle reconocida históricamente por los vecinos.









Proyecto del Ejecutivo:





1. Nota N°053/26 Proyecto de Ordenanza “Creación de Parque Municipal Catarata Sur y Creación de Reserva Municipal Cementerio Local”. A Comisión de Legislación y Planeamiento.









Proyectos del Legislativo:





1. Nota N°058/26 Lorena Mansilla. Proyecto de Comunicación “Solicitar al DEM tareas de limpieza de Callejones en el Paraje Currumahuida”. A Comisión de Planeamiento y Ambiente.





2. Nota N°060/26 Gretel Arce, Mario Azocar y Jonatan Christ. Proyecto de Ordenanza “Antiguos Pobladores”. A Comisión de Planeamiento.





3. Nota N°061/26 Jonatan Christ. Proyecto de Ordenanza “Calle Los Nogales”. A Comisión de Legislación.