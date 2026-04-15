El Concejo Deliberante ya tiene su representante en el Directorio de la Agencia de Turismo de El Bolsón

La concejal Sofía Seroff integrará el Directorio de la ATEB, tal como estable la Ordenanza N° 113/2025 en cuanto a la representatividad por parte de un integrante del poder legislativo municipal en este Directorio.
La Agencia de Turismo lleva sus primeros dos meses de gestión en El Bolsón como ente autárquico y descentralizado; que vino a reemplazar el trabajado de la ex Secretaria de Turismo municipal, pasando ahora a conformarse como un Directorio de conformación público-privada, en el que el Concejo Deliberante cuenta con voz y voto a través de un representante.
En este contexto, y considerando su trayectoria y experiencia en el área, se aprobó por unanimidad designar a la concejal Seroff, quien recientemente asumió su banca, y quien cuenta con una sólida formación y recorrido en la gestión turística local, habiéndose desempeñado como secretaria en el área de Turismo de la Municipalidad.
Su incorporación al Directorio permitirá fortalecer la articulación institucional y aportar una mirada técnica y estratégica en uno de los sectores clave para el desarrollo de la economía regional.
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