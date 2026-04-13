El Elenco Provincial de Teatro estrenó su nueva obra en El Bolsón

Más de 100 vecinos y vecinas de El Bolsón disfrutaron del estreno de “El día que las ñañas perdieron sus chivas”, la nueva propuesta del Elenco Provincial de Teatro. Las funciones continuarán el lunes y martes con presentaciones destinadas a escuelas primarias de la zona. En paralelo, el elenco saliente “Agua 0” realiza sus últimas funciones en Mallín Ahogado y alrededores para despedir el exitoso ciclo artístico.













La obra narra la historia de dos pastoras ancianas que despiertan alarmadas por una tormenta en la madrugada de la estepa patagónica. A través de un canto ancestral, logran calmar el temporal y dar paso a un amanecer soleado. Sin embargo, al pastorear, descubren que sus chivas han huido asustadas durante la noche.





La propuesta cuenta con la coordinación artística y producción de Lucila Canale; actuaciones de Soraya Maicoño y Morena Gómez; música original en escena de Agustín Flores Muñoz; y dramaturgia y dirección de Darío Levín.









El Elenco Provincial de Teatro es un proyecto de la Secretaría de Cultura de Río Negro que nació en 2022 con el objetivo de democratizar el acceso al teatro en todo el territorio provincial, acercando funciones a escuelas, centros comunitarios y espacios no convencionales para fomentar la expresión cultural entre los jóvenes.





Desde su creación, más de 15.000 personas han disfrutado de esta iniciativa que ya recorrió más de 35.000 kilómetros y visitó 48 localidades en todo el territorio provincial.









De esta manera, el Gobierno de Río Negro, a través de la Secretaría de Cultura, continúa fortaleciendo el sector teatral y promoviendo propuestas culturales accesibles para toda la comunidad.