El Gobierno confirmó un aumento del 5,65% con los sueldos de abril

De acuerdo al esquema de actualización automática vigente, el incremento será del 5,65%. Este mecanismo garantiza que el salario estatal acompañe la evolución de los precios, generando un alivio directo al bolsillo del trabajador y demostrando que la Provincia honra sus acuerdos en la Mesa de la Función Pública.





Para determinar este porcentaje exacto, se promediaron las mediciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) a nivel nacional y provincial, correspondientes al bimestre de febrero y marzo, datos que fueron dados a conocer en las últimas horas por los organismos oficiales.





En paralelo al aumento salarial, el Gobierno confirmó el cronograma de pago del concepto de Indumentaria, que se abonará en dos cuotas de $125.000 cada una. La primera liquidación se realizará este 17 de abril, mientras que el segundo pago se completará durante el mes de mayo.





Cómo se calcula el aumento

El porcentaje definido surge de promediar el IPC del mes de febrero (2,90% a nivel nacional y 2,97% en Viedma) y luego la del mes de marzo (3,4% a nivel nacional y 1,88% en Viedma).





Al igual que en los tramos anteriores, ambos promedios mensuales se acumulan entre sí, garantizando que el aumento cubra la inflación real del bimestre y proteja el poder adquisitivo de los trabajadores.

Cumpliendo con el compromiso asumido por el Ejecutivo provincial de brindar previsibilidad a los trabajadores del Estado, el Gobierno de Río Negro confirmó la nueva pauta salarial que impactará de manera directa en los sueldos correspondientes al mes de abril, que se abonarán en los primeros días de mayo.