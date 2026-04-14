El hecho se registró en Sarmiento, donde un vehículo sospechoso con restos de animales silvestres.Sarmiento







Un operativo de la Policía del Chubut permitió detectar y desarticular un caso de caza ilegal en Sarmiento, advirtió la presencia de un vehículo sospechoso con restos de animales silvestres Un operativo de la Policía del Chubut permitió detectar y desarticular un caso de caza ilegal en Sarmiento, advirtió la presencia de un vehículo sospechoso con restos de animales silvestres





El hecho se registró alrededor de las 15.20, cuando personal policial que prestaba funciones en un predio de P.A.E. advirtió la presencia de un vehículo sospechoso con restos de animales silvestres en su interior, lo que motivó la intervención de la División Seguridad Rural.

Al arribar al lugar, los agentes constataron que una camioneta Toyota Hilux transportaba en su caja un ejemplar de choique, una especie protegida y en peligro de extinción, lo que configura una grave infracción a la normativa vigente en materia de fauna.





En el procedimiento, los efectivos procedieron al secuestro de un arma de fuego tipo carabina calibre .308 y dos armas blancas, que quedaron retenidas hasta tanto los involucrados regularicen su situación ante la Justicia.





Asimismo, se labraron las actuaciones correspondientes y se dispuso el decomiso del animal, que será incinerado en el basurero municipal con la presencia de testigos, siguiendo los protocolos establecidos.