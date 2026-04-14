El LabDAA de la UNRN, entre los seleccionados para “Industria en Foco ‘26”

El Bolsón.– El Laboratorio de Diseño Artístico Audiovisual (LabDAA), perteneciente a la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), fue elegido para participar en el Encuentro Federal de Producción Audiovisual Industria en Foco 2026. Entre más de 280 postulaciones de todo el país, el espacio rionegrino quedó dentro de los 30 proyectos seleccionados.

Un espacio estratégico para el audiovisual argentino

Industria en Foco es una iniciativa impulsada por la Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica (CAIC), junto a los Ministerios de Cultura y de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires y el Fondo Netflix para la Equidad Creativa. El objetivo es “potenciar el ecosistema audiovisual argentino, fomentando la profesionalización y la coproducción federal para escalar contenidos locales hacia mercados internacionales”.

En este marco, la selección del LabDAA pone en valor su propuesta de trabajo, que articula formación académica y producción concreta. El laboratorio se destaca por su “modelo híbrido, que integra la formación académica de la Licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual (LDAA) con la prestación de servicios de producción e investigación”.

Reconocimiento en un contexto adverso

El logro cobra mayor relevancia en un escenario complejo para el sector. Según se destaca, “en un contexto de crisis para el sector audiovisual y de fuerte restricción presupuestaria para las universidades públicas, este reconocimiento valida la capacidad de la Universidad para generar nodos productivos sostenibles y competitivos fuera de los grandes centros urbanos”.

Proyección desde El Bolsón

Con base en El Bolsón, el LabDAA se consolidó como un actor clave en la producción regional. Funciona como una unidad de transferencia que ha logrado articular talento local en proyectos vinculados a plataformas como Netflix, Disney+ y ESPN, además de impulsar producciones propias.

El espacio también “ha incubado numerosas piezas premiadas como documentales, series y cortometrajes en diversos festivales y pantallas”, reforzando su perfil creativo y de innovación.

Participación en el BAFICI

Las actividades presenciales del encuentro se desarrollarán los días 23 y 24 de abril en el marco del BAFICI. Allí, el equipo del LabDAA accederá a charlas, paneles especializados y rondas de vinculación estratégica con referentes del sector cinematográfico.

Qué es el LabDAA

El Laboratorio de Diseño Artístico Audiovisual es una unidad ejecutora dependiente de la Secretaría de Investigación de la UNRN, orientada a la prestación de servicios y al desarrollo tecnológico audiovisual sostenible. Su trabajo incluye la experimentación narrativa y el impulso de proyectos de investigación y desarrollo en medios digitales.