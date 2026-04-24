Finalizó la obra de gas en el callejón Trafián





Con mas de 1200 metros de caño instalados y años de espera, cerca de 20 familias de la localidad de El Hoyo ya podrán conectarse a la red de gas natural.





César Salamín, destacó la importancia del "apoyo de la provincia para poder llevar adelante los trabajos necesarios. Hace 15 años que los vecinos habían presentado el proyecto y hoy ya es una realidad".





Asimismo explicó que "la obra ya fue certificada por la secretaría de infraestructura".





Pablo Nieto, vecino del callejón Trafián recordó que "el primer proyecto data del año 2011 y a través de las siguientes intendencias se fue avanzando para finalmente lograr el financiamiento gracias a la gestión de César”. Además, agregó: “Esta obra va a impactar directamente en nuestra calidad de vida”.













Los trabajos consistieron en zanjeo, cruce del callejón, retiro de un tanque australiano, instalación de caños pead de 90, relleno y conexión de servicios domiciliarios a frentistas.





Están previstas las pruebas de hermeticidad y vinculación a la red existente por la empresa Camuzzi y se espera que en unos días se pueda hacer la transferencia a la empresa de gas y así los usuarios lo puedan utilizar.





La obra se realizó con fondos provinciales en una inversión de casi 72 millones de pesos y la certificación de la Subsecretaría de Obras Públicas del Chubut.