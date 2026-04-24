FOGARÍO superó los $2.800 millones y potencia a más de 70 pymes

El resultado refleja el rumbo de la gestión: poner al Estado provincial como facilitador del financiamiento para que más empresas puedan invertir, producir y generar empleo. En un contexto nacional complejo, Río Negro sostiene políticas activas que acompañan al sector privado y fortalecen la economía real.





El Gobernador Alberto Weretilneck destacó los resultados y explicó que “hay 18 garantías en proceso de análisis, lo que reafirma el rol del FOGARÍO como facilitador del crédito, sumando nuevas localidades y rubros productivos”.





A su vez, se avanzó en acuerdos estratégicos y articulación con equipos operativos de Banco Galicia y Banco Provincia de Neuquén, ampliando significativamente la capacidad de financiamiento disponible para las Pymes rionegrinas.

El desempeño positivo de las garantías otorgadas permitió sostener la autosustentabilidad del fondo provincial, consolidando un modelo eficiente que garantiza una gestión prudente del riesgo y amplía las posibilidades de acceso al crédito en Río Negro.





En este marco, el Gobierno Provincial continúa fortaleciendo herramientas que acompañan al sector productivo, consolidando una política pública orientada al crecimiento de las Pymes, la generación de empleo y el desarrollo económico en toda la provincia, como parte de un rumbo sostenido de impulso a la producción.

El Fondo de Garantías de Río Negro (FOGARÍO) ya superó los $2.833 millones en garantías otorgadas y benefició a más de 70 micro, pequeñas y medianas empresas, consolidándose como una herramienta concreta para ampliar el acceso al crédito y sostener el rumbo de crecimiento del entramado productivo en toda la provincia.