Franco Furno presenta su nuevo libro de cuentos inspirado en la Patagonia y la vida más allá del pavimento

El escritor Franco Furno vuelve a la escena literaria regional con una nueva publicación que recoge relatos breves atravesados por la identidad de la Patagonia Andina. La obra, titulada El fin del pavimento, será presentada este sábado 25 de abril a las 20 horas en la Biblioteca Popular Sarmiento, en un evento que combinará literatura, música y lectura en vivo.





Se trata del segundo libro del autor quien hace algunos años había publicado Nacimiento en el Espejo, una compilación de cuentos mayormente urbanos pero en esta oportunidad el enfoque cambia de manera marcada: todos los relatos están situados en escenarios patagónicos, con guiños tanto a la cordillera como a la estepa, y con una fuerte impronta de la ruralidad.





“El título tiene que ver con eso, con la ruralidad. Hay un cartel que cruzo todos los días en Mallín Ahogado cuando se termina el asfalto, y cuando estaba buscando nombre para el libro, surgió esa imagen. Lo hablé con amigos y amigas, y quedó”, explicó Furno durante la entrevista.





El libro está compuesto por cuentos cortos, una característica que no es casual. Muchos de estos textos nacieron como aperturas de programas radiales del ciclo La Trama Sonora, emitido entre 2022 y 2023 junto a otros comunicadores de la comarca. “Cada programa comenzaba con un cuento distinto. Después decidí compilar aquellos que tenían que ver con lo rural”, detalló el autor.





Entre los relatos, hay uno que se destaca especialmente: El tercer párpado. A diferencia del resto, no fue concebido para la radio, sino que surgió a partir de un momento personal atravesado por el impacto del incendio en Confluencia a comienzos de 2025. “Tiene que ver con un parate en la escritura, en la lectura y en muchas cosas. Es un cuento más fuerte, y quienes ya lo leyeron me lo han marcado”, contó.





El proceso de construcción del libro llevó más de un año, aunque algunos textos tienen un recorrido más largo. La obra ya se encuentra en su segunda tirada, lo que refleja una buena recepción inicial por parte del público.





En cuanto a su producción, El fin del pavimento es también un proyecto profundamente local e independiente. Fue escrito en Mallín Ahogado y editado de manera artesanal en un taller gráfico de la zona. “Cada ejemplar es casi único. Es un trabajo muy cuidado”, destacó Furno, quien además se encarga personalmente de la distribución a través de sus redes sociales y en forma directa.





La presentación contará con la participación del cantautor regional Oscar Benítez, quien aportará su música en un formato que combinará cuentos y canciones. También se sumará la lectora Cora Grabas, quien interpretará uno de los relatos durante la velada.





El evento promete ser un encuentro íntimo con la palabra, la música y las historias del territorio, en una propuesta que rescata la esencia de la vida patagónica desde la ficción.





Con nuevos proyectos ya en carpeta incluyendo más relatos surgidos de talleres literarios locales, Franco Furno continúa consolidando un camino narrativo que encuentra en lo cotidiano y en el paisaje sureño una fuente inagotable de inspiración.