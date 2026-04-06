Fuertes controles en El Bolsón durante el fin de semana largo

Se desplegaron controles vehiculares y de identificación de personas en distintos puntos de la provincia durante el fin de semana largo de Semana Santa. En el Bolsón se registraron resultados positivos y sin incidentes ni irregularidades.









Los operativos se llevaron adelante por disposición del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro en zonas estratégicas como Mallín Ahogado, El Manso y accesos a los refugios, donde se concentra gran parte del movimiento turístico. Allí, efectivos policiales realizaron controles dinámicos en franjas horarias específicas, priorizando la prevención y la presencia activa en rutas provinciales y nacionales.





Además, durante la mañana se trabajó sobre rutas clave de circulación rural, donde se identificaron vehículos particulares y grupos familiares que transitaban hacia áreas recreativas. En esos controles, se verificó la documentación obligatoria y el estado general de los rodados, en un contexto de tránsito moderado y con viajeros de distintas edades, desde jóvenes hasta adultos mayores.





Por otra parte, durante la tarde los operativos se intensificaron sobre la Ruta Nacional 40, uno de los corredores más utilizados de la región y priorizando un regreso ordenado. Allí se registró el mayor flujo vehicular del día, con circulación constante de turistas y residentes. A pesar del movimiento, no se detectaron infracciones ni situaciones que requirieran intervención judicial, lo que refleja un comportamiento responsable por parte de quienes se desplazaban.









En paralelo, también se reforzó la presencia en accesos a zonas productivas y caminos de montaña, donde el tránsito suele ser más reducido pero igualmente relevante en términos preventivos. En estos sectores, los controles permitieron mantener una cobertura territorial amplia, garantizando que no queden puntos sin supervisión.





Finalmente, durante la noche se iniciaron nuevos controles en sectores urbanos, con el objetivo de sostener la prevención más allá del horario diurno. Este tipo de despliegue, planificado por el Ministerio de Seguridad, apunta a acompañar el aumento de circulación propio de los fines de semana largos, reforzando la tranquilidad de vecinos y visitantes a través de una presencia policial constante y visible.