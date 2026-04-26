Impulsan prohibir dispositivos en parabrisas que reduzcan la visión al conducir

El legislador provincial Fernando Frugoni presentó un proyecto de comunicación para solicitar al Poder Ejecutivo, a través de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, la implementación de una campaña de concientización y la prohibición de dispositivos que afecten el campo visual de los conductores, especialmente antenas satelitales instaladas en los parabrisas.

La iniciativa apunta a desalentar la colocación de este tipo de elementos y otros objetos voluminosos dentro del habitáculo del vehículo que puedan obstaculizar la visión. En ese sentido, el legislador remarcó la necesidad de reforzar el cumplimiento de la normativa vigente y generar mayor conciencia sobre los riesgos que implican estas prácticas.

Según explicó Frugoni, la propuesta se basa en lo establecido por la Ley Nacional de Seguridad Vial, que en su artículo 48 prohíbe la presencia de objetos que interfieran en la visión del conductor, mientras que el artículo 77 restringe el uso de determinados dispositivos dentro del vehículo.

El legislador reconoció que las antenas satelitales pueden ser herramientas útiles en determinadas actividades laborales, pero advirtió que su instalación en el parabrisas puede reducir hasta un 30% el campo visual, lo que incrementa considerablemente el riesgo de accidentes. Por ello, propuso como alternativa la utilización de soportes específicos ubicados en el techo de los vehículos.

“Estamos pidiéndole al Ejecutivo que haga cumplir la Ley Nacional y, aunque es una palabra horrible, prohíba la colocación de antenas parabólicas en cualquier vehículo”, sostuvo Frugoni, quien además subrayó que el uso indebido de estos dispositivos no solo puede derivar en sanciones, sino que representa un peligro concreto para la seguridad vial.

La iniciativa busca abrir el debate y reforzar los controles sobre prácticas que, si bien se han vuelto frecuentes, pueden tener consecuencias graves en la conducción cotidiana.