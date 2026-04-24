Incendio en Loma del Medio: una vivienda fue consumida por las llamas y advierten sobre el riesgo de las quemas



Incendio de vivienda volvió a encender la alarma en la comunidad de El Bolsón, durante la noche del jueves. A pesar del rápido y coordinado accionar de varias dotaciones de Bomberos Voluntarios, las pérdidas fueron totales. Así lo confirmó la segunda jefa del cuerpo activo, Soledad Millaleo, quien brindó detalles sobre lo ocurrido y reiteró el pedido de responsabilidad a la población. Incendio de vivienda volvió a encender la alarma en la comunidad de El Bolsón, durante la noche del jueves. A pesar del rápido y coordinado accionar de varias dotaciones de Bomberos Voluntarios, las pérdidas fueron totales. Así lo confirmó la segunda jefa del cuerpo activo, Soledad Millaleo, quien brindó detalles sobre lo ocurrido y reiteró el pedido de responsabilidad a la población.





El siniestro se registró alrededor de las 21 horas en el barrio Cipresal, en la zona de Loma del Medio. Según explicó Millaleo, el alerta permitió el despacho inmediato de una unidad liviana que ya se encontraba realizando recorridas preventivas en otro sector, debido a la presencia de quemas. Posteriormente, se sumaron dos dotaciones adicionales y se solicitó apoyo al SPLIF con un camión cisterna.





Al arribar al lugar, los bomberos se encontraron con una vivienda completamente tomada por el fuego. “Lamentablemente, las pérdidas fueron totales”, señaló la jefa bomberil, al tiempo que detalló que la construcción era de madera y sistema en seco, lo que favoreció la rápida propagación de las llamas.





Los primeros en intervenir fueron vecinos del sector, quienes intentaron contener el avance del fuego antes de la llegada de los equipos de emergencia. Afortunadamente, el incendio no se propagó hacia el bosque ni afectó a viviendas cercanas.





En cuanto a las personas, Millaleo confirmó que no se registraron heridos. El cuidador de la propiedad se encontraba en el lugar al momento del incendio, pero no sufrió lesiones. Los propietarios, en tanto, serían oriundos de la capital provincial.





Respecto al origen del fuego, las primeras pericias indican que se habría iniciado por el caño de una estufa. “Aparentemente estaba muy cerca de un tirante o con una temperatura elevada, lo que habría generado el foco ígneo”, explicó.





Durante la misma jornada, los bomberos debieron intervenir en otros episodios vinculados a quemas, en un contexto climático complejo, con presencia de viento. Una de las situaciones se registró en el barrio Los Hornos, donde una quema aunque contaba con permiso generó preocupación y obligó a la intervención preventiva de una dotación.





Más preocupante aún fue lo ocurrido en el barrio Esperanza, donde la quema está prohibida y, sin embargo, se detectó actividad de este tipo. “La gente sigue quemando a pesar de las condiciones y de las prohibiciones. Es necesario tomar conciencia”, remarcó Millaleo.





Finalmente, la segunda jefa del cuerpo activo hizo hincapié en el esfuerzo que implica cada salida para el personal voluntario. “Somos bomberos voluntarios, dejamos nuestras familias, nuestros trabajos, y muchas veces tenemos que acudir por situaciones que podrían evitarse si se respetaran las normas”, concluyó.





El episodio vuelve a poner en foco la importancia de la prevención y el cumplimiento de las disposiciones vigentes, especialmente en una región donde el riesgo de incendios es permanente.