IPROSS inauguró una nueva sede y refuerza su red de atención

El Instituto Provincial del Seguro de Salud inauguró una nueva sede de su delegación en San Antonio Oeste, en el marco de una política de fortalecimiento de su red de atención en todo el territorio provincial.





El acto fue encabezado por la presidenta del organismo, Ivana Porro, junto al intendente local, Adrián Casadei, y contó con la participación de trabajadores del Instituto, además de vecinos, afiliadas y afiliados, y legisladores provinciales.





La actividad se desarrolló en la intersección de Automóvil Club y Alvarado, donde funcionará esta nueva delegación que busca optimizar las condiciones de atención y acercar los servicios de salud a la comunidad de manera más eficiente.





Durante la inauguración, Porro destacó la importancia del nuevo espacio y remarcó que “estas nuevas instalaciones nos permiten mejorar la calidad de atención para nuestros afiliados, pero también brindar mejores condiciones de trabajo para quienes todos los días sostienen el funcionamiento del Instituto”.





Asimismo, señaló que la obra forma parte de un proceso de modernización del organismo, con el objetivo de consolidar una gestión más cercana, accesible y orientada a las necesidades de la población.





Con esta incorporación, el IPROSS continúa avanzando en el fortalecimiento de su presencia territorial, mejorando la infraestructura y la calidad de los servicios en sus distintas delegaciones en Río Negro.





La obra social provincial puso en funcionamiento una nueva delegación con el objetivo de mejorar la calidad de atención y acercar servicios a afiliados y afiliadas.