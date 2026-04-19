Jacobacci: estudiantes del CET 26 transformaron una preocupación nacional en un ejemplo a seguir

En medio de la creciente preocupación por amenazas de tiroteos en escuelas de todo el país —muchas veces vinculadas a retos virales y mensajes intimidatorios escritos en baños—, un grupo de estudiantes de Ingeniero Jacobacci decidió marcar un camino distinto.

Lejos de replicar conductas que generan miedo e incertidumbre, alumnos del CET 26 optaron por una acción tan simple como poderosa: llenar los baños del establecimiento con mensajes positivos, sin causar daños en las instalaciones y promoviendo un clima de respeto y convivencia.

La iniciativa surge en un contexto complejo, donde numerosas instituciones educativas de la Argentina han debido activar protocolos de seguridad ante amenazas que, aunque muchas veces resultan falsas, provocan angustia en toda la comunidad escolar. Frente a ese escenario, la decisión de estos jóvenes rompe con la lógica del miedo y propone una respuesta constructiva.





Más que un gesto aislado, lo ocurrido en el CET 26 se convierte en un ejemplo a seguir. Demuestra que los propios estudiantes pueden ser protagonistas de un cambio cultural, rechazando la violencia simbólica y apostando por mensajes que suman, contienen y generan un impacto positivo entre sus pares.

En tiempos donde lo negativo suele viralizarse con rapidez, este tipo de acciones invitan a reflexionar sobre el rol de los jóvenes en la construcción de entornos escolares más sanos. Lo que hicieron en Jacobacci no solo merece reconocimiento, sino también replicarse en otras escuelas del país.