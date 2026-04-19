Rápida intervención de bomberos por incendio en un pilar eléctrico en Loma del Medio

Minutos antes de las 13 horas, una salida de emergencia movilizó a los Bomberos Voluntarios de El Bolsón hacia el sector conocido como Subida de Greda, en el barrio Loma del Medio, tras un llamado que alertaba sobre un incendio en un pilar de energía eléctrica.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el foco ígneo se concentraba en la estructura del suministro eléctrico, situación que fue rápidamente controlada gracias a la intervención del personal, evitando que el fuego se propagara o generara consecuencias mayores.

Según confirmó el jefe del cuerpo activo, Enzo Navarro, también trabajó en el lugar personal de la empresa distribuidora EDERSA, que colaboró en la verificación y normalización del servicio.

Si bien el episodio no dejó personas heridas ni daños de gravedad, vuelve a poner en agenda una preocupación latente en distintos sectores de la comunidad: el estado de los pilares eléctricos domiciliarios y las conexiones múltiples que, en muchos casos, no cuentan con condiciones adecuadas de seguridad.

Con la llegada de las bajas temperaturas, aumenta el uso de artefactos eléctricos para calefacción, lo que incrementa el consumo energético y puede sobrecargar instalaciones precarias, elevando el riesgo de incidentes como el registrado. No obstante, desde el cuartel aclararon que aún no se confirmó que este haya sido el origen del hecho.

El episodio reabre el debate sobre la necesidad de reforzar controles, mejorar la infraestructura eléctrica y promover el uso responsable de la energía, especialmente en sectores donde las instalaciones presentan mayor vulnerabilidad.