La delegación rionegrina conquistó los Juegos Integración

Una vez más las y los jóvenes deportistas de Río Negro volvieron a ser protagonistas en la 4° edición de los Juegos de la Integración Patagónica y gritaron campeones por cuarta vez consecutiva en el sur del país.





El gran desempeño de la juventud rionegrina se dio en arquería, bádminton y tenis de mesa convencional y adaptado; gimnasia artística, levantamiento olímpico, lucha, escalada, tenis, beach vóley y taekwondo.

Este logro llega a tan solo una semana de conquistar también los Juegos ParaEpade, destinados a atletas con discapacidad, lo que muestra un trabajo continuo del Gobierno de Río Negro. Estos resultados no son hechos aislados, son decisiones de un estado que cree en sus jóvenes y los acompaña con políticas públicas que fomenten el desarrollo del deporte provincial y la formación de sus deportistas.





Son decenas de chicos y chicas de todos los rincones de la provincia que representan los valores del deporte rionegrino en cada competencia de la mejor manera, cumpliendo con creces cada desafío.





Cabe destacar que es la cuarta conquista consecutiva de los rionegrinos en estos Juegos en cuatro ediciones disputadas. La provincia establece así un nuevo récord y engrandece su palmarés como la más ganadora.





Medallero

Arquería: 4 oro, 1 bronce





Bádminton: 2 oro





Bádminton PCD: 1 oro





Gimnasia artística: 4 oro, 3 bronce





Levantamiento olímpico: 2 oro, 2 plata





Lucha olímpica: 1 plata, 3 bronce





Escalada: 1 bronce





Tenis: 1 plata, 1 bronce





Tenis de mesa: 3 oro, 1 bronce





Tenis de mesa PCD: 1 oro, 1 plata, 1 bronce





Tiro con arco PCD: 1 oro, 1 bronce





Beach vóley: 2 oro





TKD olímpico: 6 oro, 1 plata, 1 bronce

Con una brillante actuación de los más de 100 atletas provinciales que viajaron a Santa Cruz y Tierra del Fuego para vivir esta competencia, Río Negro se ubicó en lo más alto del medallero con una cosecha de 45 medallas: 22 doradas, 10 plateadas y 13 de bronce.