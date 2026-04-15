La Línea 102 llegará a escuelas rionegrinas

La iniciativa, que se desarrolla en articulación entre la SENAF con el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, busca fortalecer la prevención y generar espacios seguros y de contención dentro del ámbito escolar, consolidando la presencia del Estado en el territorio desde una mirada de cuidado integral.

La Coordinación Provincial de la Línea 102 de la SENAF mantuvo un encuentro de trabajo con la Secretaria Técnica de la Dirección General de Educación, Jimena Serra, con el objetivo de planificar y coordinar próximas acciones en establecimientos educativos de la provincia. Durante la reunión se definieron líneas de acción conjuntas orientadas a la prevención y al cuidado integral de las infancias y adolescencias.

En una primera etapa, las acciones estarán dirigidas a escuelas secundarias, a través de charlas, encuentros educativos y propuestas de formación destinadas a docentes y equipos de supervisión.

"El objetivo es que los niños, niñas y adolescentes, los docentes y los equipos educativos puedan conocer sobre esta línea generando espacios de escucha, acciones de sensibilización para generar entornos más seguros de" sostuvo la Subsecretaria de Medidas de Protección Excepcional (MPE), Aylen Ramirez, quien destacó la relevancia de este convenio porque "nos posibilita a llegar a cada escuela rionegrina, a trabajar con cada adolescente y que ellos sepan que hay un Estado presente, que escucha, que contiene y que trabaja en el territorio para generarles espacios más seguros y principalmente para que sepan que no están solos.

Por su parte, la Coordinadora de la Línea 102, Alejandra Barros, expresó que "estamos muy contentos de haber firmado el convenio con Educación porque nos va a permitir trabajar en los establecimientos escolares, repensar nuevas estrategias para abordar todas las problemáticas que surgen en estos espacios escolares, que es donde los niños, niñas y adolescentes transitan su mayor tiempo, y poder trabajar en conjunto con Educación llevando nuevas estrategias para trabajar estas problemáticas".

En la oportunidad se acordó también avanzar en el abordaje de temáticas prioritarias como el acoso escolar, mediante actividades institucionales, espacios de diálogo con estudiantes y el desarrollo de una campaña conjunta de concientización, con el objetivo de promover entornos educativos más seguros, inclusivos y respetuosos.

De esta manera, el Gobierno de Río Negro continúa fortaleciendo el trabajo articulado entre áreas para garantizar la protección integral de niñas, niños y adolescentes, promoviendo acciones de prevención y acceso a derechos en todo el territorio provincial.