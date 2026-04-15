Las Casas de Justicia atendieron en promedio más de 13 consultas por día en Río Negro



El servicio de las Casas de Justicia del Poder Judicial de Río Negro se consolida como una puerta de acceso clave a justicia en la provincia. Durante 2025 se registraron 4.925 consultas en todo el territorio provincial, según el relevamiento anual del Centro de Planificación Estratégica, lo que equivale a un promedio de más de 13 intervenciones por día. El servicio de las Casas de Justicia del Poder Judicial de Río Negro se consolida como una puerta de acceso clave a justicia en la provincia. Durante 2025 se registraron 4.925 consultas en todo el territorio provincial, según el relevamiento anual del Centro de Planificación Estratégica, lo que equivale a un promedio de más de 13 intervenciones por día.





Este crecimiento se da en un contexto de expansión del servicio. En octubre del año pasado, el Superior Tribunal de Justicia inauguró una nueva Casa de Justicia en Conesa, una incorporación estratégica que amplió la cobertura territorial y fortaleció la presencia del servicio en la provincia.





Con esta apertura, el Poder Judicial cuenta actualmente con seis Casas de Justicia distribuidas en Sierra Grande, Río Colorado, El Bolsón, Ingeniero Jacobacci, Catriel y Conesa. Estos espacios funcionan en localidades alejadas de las cabeceras judiciales y permiten acercar respuestas a las comunidades sin necesidad de traslados.





Las Casas de Justicia ofrecen un primer ámbito de orientación, acompañamiento y resolución de conflictos. A través de un sistema de “múltiples puertas”, cada situación se analiza de manera integral y se encauza según la vía más adecuada.





Una parte importante de las problemáticas se resuelve dentro de las propias Casas mediante herramientas como mediación, conciliación, negociación y otros mecanismos participativos. Estas instancias promueven el diálogo y permiten construir acuerdos ajustados a cada caso.





Cuando la intervención requiere otros organismos, el equipo realiza una derivación hacia la red de recursos públicos, integrada por instituciones estatales y organizaciones sociales de cada localidad. Este trabajo articulado permite dar respuestas más completas y sostenidas.





En cuanto a la distribución de las consultas, la Primera Circunscripción —que comprende Sierra Grande y General Conesa— concentró 2.400 intervenciones. La Tercera Circunscripción, con sedes en El Bolsón e Ingeniero Jacobacci, registró 1.341 consultas. La Cuarta Circunscripción, en Catriel, alcanzó 1.028, mientras que la Segunda Circunscripción, con sede en Río Colorado, contabilizó 156.





En todas las circunscripciones, los temas vinculados al ámbito familiar representaron la mayor parte de la demanda. También se registraron consultas relacionadas con reclamos, cuestiones penales y otras problemáticas sociales.





La evolución de los datos y la ampliación del servicio reflejan una política sostenida del Poder Judicial orientada a acercar la justicia a la ciudadanía. Las Casas de Justicia se consolidan como espacios de referencia en cada comunidad, donde las personas encuentran orientación, acompañamiento y vías concretas para resolver sus conflictos.





El Poder Judicial de Río Negro se encuentra en el primer lugar del mapa que elabora la Comisión Nacional de Acceso a Justicia dependiente de la Corte Suprema. El informe, que se actualiza de manera permanente, es de acceso público en https://www.cnaj.gob.ar/cnaj/docs/cuadro. Uno de los servicios que mide la Corte son las Casas de Justicia.





De acuerdo a lo relevado por el mapa nacional, el Poder Judicial de Río Negro cuenta con los servicios de mediación, conciliación, casas de justicia, oficina multipuertas, protección y restitución de niños, oficina de atención permanente, servicios itinerantes, juzgados de paz, oficina de atención a la víctima, pueblos originarios y otros sistemas.





Los mecanismos de acceso a justicia más extendidos en el país, según el informe de la Corte, son la protección y restitución de niños, la mediación y los jueces de paz. Más de 21 provincias ya tienen estos servicios. En cambio, conciliación, las casas de justicia y los servicios itinerantes solo son sistemas utilizados por seis provincias o menos, entre ellas Río Negro.