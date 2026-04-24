Leandro García cuestionó la respuesta del Gobierno de Río Negro ante las amenazas en escuelas.



El legislador provincial Leandro García expresó su profunda preocupación por el abordaje que está llevando adelante el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro frente a la reciente aparición de amenazas de tiroteos en distintas instituciones educativas del territorio provincial. El legislador provincial Leandro García expresó su profunda preocupación por el abordaje que está llevando adelante el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro frente a la reciente aparición de amenazas de tiroteos en distintas instituciones educativas del territorio provincial.

“Estamos ante una situación de extrema gravedad que no puede ser minimizada ni abordada con respuestas parciales. Lo que está ocurriendo en nuestras escuelas exige un Estado presente, con políticas integrales, recursos y capacidad de anticipación”, sostuvo Leandro García.





En ese sentido, el legislador señaló que la respuesta oficial ha sido insuficiente y predominantemente reactiva, centrada en protocolos generales y medidas de contención que, si bien son necesarias, “resultan claramente limitadas frente a un fenómeno complejo que involucra violencia simbólica, entornos digitales sin abordajes y una profunda crisis en los vínculos y el entramado social”.





El legislador también cuestionó la adopción de medidas que criminalicen a los chicos/as y a sus familias en algunas instituciones, advirtiendo que “convertir a la escuela en un espacio de control y vigilancia no solo no resuelve el problema de fondo, sino que debilita su rol pedagógico y comunitario”.





Asimismo, remarcó que esta situación no puede analizarse por fuera del contexto de desfinanciamiento educativo que atraviesa la provincia: “No hay forma de abordar seriamente estos conflictos sin equipos interdisciplinarios suficientes, sin políticas de salud mental, sin darle las herramientas a los equipos técnicos y pedagógicos, con docentes sobrecargados y con escuelas que muchas veces funcionan en condiciones precarias”.





“El Gobierno pretende que la escuela contenga todo, pero al mismo tiempo la deja sin herramientas. Esa contradicción es insostenible”, afirmó.

Finalmente, García sostuvo que lo que está en juego “no es solo la seguridad en las escuelas, sino el modelo educativo que queremos construir”, y advirtió: “Si la respuesta del Estado es más ajuste que inversión, más protocolo que política pública, y más reacción que prevención, el problema no se va a resolver: se va a profundizar”.



