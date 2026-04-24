Más de 1.500 familias ya se inscribieron al Plan Energía para tu Hogar en El Bolsón



La secretaria de Desarrollo Social de El Bolsón, Norma Quisle, brindó detalles sobre el avance de los programas “Energía para tu Hogar” y la provisión de leña para la temporada invernal, en un contexto marcado por una creciente demanda de asistencia por parte de las familias de la región. La secretaria de Desarrollo Social de El Bolsón, Norma Quisle, brindó detalles sobre el avance de los programas “Energía para tu Hogar” y la provisión de leña para la temporada invernal, en un contexto marcado por una creciente demanda de asistencia por parte de las familias de la región.





Según explicó la funcionaria, el nivel de inscripción ya supera ampliamente las expectativas iniciales. “A esta altura llevamos más o menos entre 1.500 y 1.600 familias anotadas”, indicó, al tiempo que remarcó que el programa no funciona como un subsidio tradicional, sino como una herramienta de acompañamiento para garantizar el acceso a recursos básicos de calefacción.





En este sentido, Quisle aclaró que aún no está definida la distribución entre quienes recibirán gas envasado y quienes accederán a leña. “Todavía no tenemos hecha la separación de cuánto hay para cada uno, pero es aproximadamente esa cantidad de familias”, señaló.





En paralelo, desde el área se avanza con el acopio de leña, una tarea que definió como “muy pesada”, pero que se está desarrollando de manera sostenida gracias al trabajo del personal municipal. Parte de este recurso proviene de zonas afectadas por incendios forestales, lo que además permite reducir la carga combustible en áreas rurales. “Se ha comprado leña de zonas que se han quemado, sí”, confirmó.





Respecto a la cantidad que se distribuirá durante el invierno, la secretaria fue cauta y evitó dar cifras concretas. “Vamos a armar los listados en función de la demanda y del recurso disponible. Prefiero no dar números porque aún no sabemos con exactitud cuánto vamos a poder abarcar”, explicó.





En cuanto al suministro de garrafas, Quisle adelantó que se encuentran en proceso de acuerdos con la Provincia, y que existe la posibilidad de trabajar nuevamente con la Cooperativa Copetel para la provisión de gas propano. Sin embargo, aclaró que tanto la cantidad de unidades como el alcance del programa dependerán de la firma de estos convenios y de la demanda final.





A pesar de la incertidumbre en los números, la funcionaria estimó que este año podría registrarse un incremento en la asistencia respecto a temporadas anteriores. “Ya hay más inscriptos que el año pasado, así que creemos que la demanda va a ser mayor”, sostuvo.





En otro tramo de la entrevista, Quisle puso el foco en la situación social que atraviesan muchas familias de El Bolsón, especialmente en los sectores más vulnerables. “Lo que más estamos viendo es la falta de trabajo estable. La gente va resolviendo con changas, artesanías o ventas, pero todo es muy temporario”, explicó.





Además, señaló que la última temporada alta no logró generar el impacto económico esperado en muchos hogares, lo que profundizó la situación de precariedad. “Mucha gente remarcó que no pudo trabajar en la temporada”, agregó.





La secretaria también destacó la dificultad de contar con estadísticas oficiales sobre pobreza a nivel regional, lo que complica la planificación de políticas públicas más precisas. “No hay un organismo que tenga datos concretos en la región. Nosotros hacemos relevamientos internos, pero es muy difícil cuantificar toda la realidad social”, indicó.





Finalmente, Quisle subrayó que la situación actual también se ve agravada por la reducción de programas de asistencia nacional que anteriormente complementaban los ingresos de muchas familias. “Hay una parte importante de la población que recibía ayudas del Estado Nacional que hoy ya no están presentes”, concluyó.