Provincia impulsa obras estratégicas para fortalecer la seguridad

Actualmente, la Provincia ya finalizó cinco obras fundamentales para la seguridad ciudadana. Entre ellas se destaca la ampliación y refacción de la Unidad Penal 2 en General Roca para alojar a 116 reclusos con las máximas condiciones de seguridad. Asimismo, culminaron los trabajos para el nuevo edificio de la Unidad Regional 6ta en Los Menucos, el reacondicionamiento de los Centros de Monitoreo 911 en San Antonio/Las Grutas y Cinco Saltos, y el nuevo edificio para la Comisaría de la Mujer en Sierra Grande.





Al respecto, el Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, destacó el impacto de este plan integral: “La tranquilidad de las familias rionegrinas es el eje de nuestra gestión. Con el Gobernador Alberto Weretilneck definimos un esquema de inversión que dota de tecnología y mejores espacios a nuestras fuerzas. Cada obra que termina o inicia fortalece la prevención y aporta previsibilidad.”

Obras en marcha para mayor prevención

Con la firme convicción de optimizar la prevención del delito, el plan mantiene cinco obras en plena ejecución. En Viedma, avanza la construcción del nuevo Centro de Monitoreo 911 en la terminal de ómnibus. En paralelo, se ejecutan tareas de refacción, ampliación y recuperación de espacios en los centros de monitoreo y videovigilancia de General Roca, El Bolsón, Villa Regina y Los Menucos.





La planificación sostenida también permite proyectar el futuro a corto y mediano plazo. Por ello, el Gobierno Provincial ya programa el inicio de la construcción de un nuevo módulo para 36 internos en el Centro de Ejecución Penal 1 de Viedma y mejoras edilicias en la Subcomisaría 73 de Ñorquincó. A su vez, se encuentra en etapa de licitación el Establecimiento de Ejecución Penal 5 en Cipolletti, y avanzan en fase de proyecto la ampliación y refacción de la Comisaría 1º de Viedma, como así también nuevos puestos de control policial -seguridad vial- para El Bolsón y Sierra Grande.

El Gobierno Provincial despliega un programa integral que incluye un total de 16 obras en diversos estados. En este marco, se llevan a cabo tareas para reforzar los penales, comisarías y centros de monitoreo 911, con el propósito de que el Estado rionegrino garantice mayor prevención y previsibilidad en toda la provincia.En una provincia normal, ordenada y previsible, la tranquilidad de la comunidad es una prioridad que demanda acciones e inversiones concretas. Con esta premisa, el Gobierno de Río Negro, a través del trabajo articulado entre los Ministerios de Obras y Servicios Públicos y de Seguridad y Justicia, lleva adelante el programa "RN Seguro: Obras para tu cuidado 2023-2027", un plan de mejoramiento de infraestructura que contempla 5 obras finalizadas, 5 en ejecución y 6 en proyectos.Con orden administrativo y rumbos claros, la obra pública no se detiene. Dotar a las fuerzas de seguridad con mejor infraestructura y tecnología demuestra que Río Negro protege a sus ciudadanos y consolida el desarrollo armónico de cada comunidad.