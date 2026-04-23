Provincia inició una obra de gas en El Bolsón y proyecta nueva licitación

El Gobierno de Río Negro ejecuta la extensión de red en las calles Enebro y Quemquemtreu de El Bolsón con una inversión de $38 millones. Además, próximamente se licitará la segunda etapa de la red de gas en el barrio Luján Ruta 40 Norte, una obra de $473 millones que alcanzará a 80 nuevos hogares.

La intervención, supervisada por la Subsecretaría de Infraestructura, demandó una inversión de $38.043.329 y contempla la instalación de 480 metros de cañería.

El Subsecretario de Infraestructura, Daniel Bengochea, explicó el alcance de los trabajos: “Esta obra beneficia a cinco familias del barrio Luján como respuesta a un pedido para complementar una labor previa en la zona. Es importante destacar que el resto de los vecinos del sector se incorporará en un proyecto de extensión de gas previsto para El Bolsón, el cual se licitará en el corto plazo”.

En sintonía con este plan de expansión, la Provincia ya programó la licitación de la red de gas en el barrio Luján Ruta 40 Norte (Etapa 2). Este proyecto estratégico alcanza a 80 hogares y contará con una inversión de $473.343.250. Con esta planificación, el Estado rionegrino garantiza que el servicio llegue de forma paulatina y segura a cada sector de la localidad.

Actualmente, las tareas en Enebro y Quemquemtreu avanzan a buen ritmo. Una vez que la red principal quede operativa, los vecinos contarán con el servicio frente a sus hogares y podrán iniciar las gestiones para la conexión domiciliaria definitiva a través de gasistas matriculados.