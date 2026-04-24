Quemas forestales: el SPLIF advierte sobre los riesgos y refuerza el llamado a la responsabilidad



En medio de una temporada que muestra un marcado incremento en la cantidad de permisos para la quema de residuos forestales, Fernanda Rezzano, jefa del área técnica del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), alertó sobre los riesgos que implica la combinación de factores climáticos adversos y prácticas inadecuadas por parte de algunos vecinos. En medio de una temporada que muestra un marcado incremento en la cantidad de permisos para la quema de residuos forestales, Fernanda Rezzano, jefa del área técnica del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), alertó sobre los riesgos que implica la combinación de factores climáticos adversos y prácticas inadecuadas por parte de algunos vecinos.





Según explicó la funcionaria, en las últimas semanas se superaron los 500 permisos otorgados, una cifra que refleja un adelantamiento significativo respecto a años anteriores. “Estamos a valores de mayo en cuanto a la cantidad de permisos solicitados”, indicó, remarcando que muchos parceleros están aprovechando la ventana habilitada para realizar estas tareas.





Sin embargo, este aumento también trae aparejadas situaciones de riesgo, especialmente cuando se combinan condiciones como el viento y temperaturas que aún no corresponden plenamente al invierno. En este contexto, Rezzano fue enfática al señalar que una quema correctamente realizada “nunca debería quedar sola” y que el compromiso del responsable es permanecer en el lugar hasta su completa extinción.





“La quema se termina cuando está completamente fría y apagada”, sostuvo, subrayando que no deben quedar restos encendidos ni materiales que puedan reactivarse. En esa línea, advirtió que abandonar una quema antes de tiempo representa un riesgo significativo, independientemente de las condiciones ambientales.





Desde el SPLIF también remarcaron que, si bien la mayoría de los vecinos que solicitan permisos actúan con responsabilidad, los descuidos continúan generando complicaciones. “Siempre se producen escapes de una quema”, reconoció Rezzano, aunque destacó el comportamiento general de la comunidad durante esta temporada.





Otro de los puntos que genera preocupación es el incumplimiento de las alertas meteorológicas. A pesar de los avisos emitidos por el organismo ante la presencia de fuertes vientos, se detectaron múltiples quemas en curso, lo que incrementa considerablemente el peligro de propagación del fuego.





En este sentido, la jefa del área técnica fue clara: la presencia del responsable en el lugar “no es negociable” y debe mantenerse durante todo el proceso. Además, recordó que ante la emisión de alertas o la indicación de suspender las quemas, los permisionarios deben acatar las disposiciones sin excepción.





Finalmente, desde el SPLIF insistieron en la importancia de la prevención y el compromiso individual como herramientas clave para evitar incendios forestales, especialmente en un contexto climático que aún no ofrece las condiciones óptimas de seguridad.