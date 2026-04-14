Río Negro incorpora equipamiento tecnológico para el Registro Civil

La adquisición es resultado de gestiones realizadas por el Gobernador Alberto Weretilneck ante el Gobierno Nacional, y confirmada oficialmente este lunes, luego de que el Mandatario se reuniera con el Jefe de Gabinete Nacional, Diego Santilli.





La inversión tiene como objetivo mejorar la calidad del servicio, agilizar los trámites y reducir los tiempos de espera, garantizando que cada rionegrino pueda acceder a procesos más rápidos y eficientes, independientemente de su ubicación.





En este sentido, el Ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, destacó la importancia de la incorporación de este equipamiento: “Cada vez que sumamos tecnología estamos dando un paso más para acercar el Estado a la gente. Esto nos permite facilitar trámites, reducir tiempos y llegar a más vecinos, incluso en los lugares más alejados. Es parte de una decisión clara de modernizar y hacer más accesible el servicio del Registro Civil en toda la provincia”.





El equipamiento incluye:

30 kits fijos de toma de DNI, destinados a oficinas con mayor demanda, compuestos por computadoras de alto rendimiento, monitores, escáneres de huellas, pads de firma digital y cámaras fotográficas profesionales.

10 impresoras térmicas de alta velocidad, que permitirán optimizar la emisión de comprobantes y documentación administrativa.

4 valijas portátiles de toma de DNI, diseñadas para el nuevo Camión del Registro Civil Móvil, que funcionan como oficinas completas y permiten realizar trámites en operativos territoriales o en domicilios de personas con movilidad reducida.

La provincia de Río Negro recibirá en los próximos días un importante lote de equipamiento tecnológico destinado a fortalecer el funcionamiento de las oficinas del Registro Civil en todo el territorio.