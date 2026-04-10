Salud garantizó asistencia y traslado de una paciente rescatada en El Manso

En un nuevo ejemplo de articulación fronteriza y compromiso con la salud regional, el sistema público de Salud de Río Negro brindó respuesta inmediata a una emergencia ocurrida en la zona cordillerana cercana a El Manso.





A través del personal del Hospital de El Bolsón, se llevó a cabo el operativo de recepción, asistencia y traslado de una mujer adulta mayor que sufrió una grave lesión en el paraje Paso El León, en Chile.





La intervención rionegrina se activó tras la coordinación binacional con Carabineros de Chile, quienes realizaron una heroica evacuación a pie de la paciente —quien presentaba una posible fractura de rodilla— debido a la complejidad del terreno y la falta de rutas vehiculares en el sector trasandino.





Al llegar al límite fronterizo, el equipo de emergencias del Hospital de El Bolsón aguardaba a la paciente con una unidad sanitaria equipada para este tipo de contingencias. Una vez en territorio argentino, los profesionales de salud locales procedieron a la estabilización de la mujer y su posterior traslado en ambulancia hacia el centro asistencial de El Bolsón, donde actualmente recibe el tratamiento y los estudios de alta complejidad necesarios para su recuperación.





“Por ubicación geográfica, la comunidad en la que vive la señora se encuentra más cerca de El Manso que de la unidad sanitaria más cercana en su país por eso la determinación. Por complejidad se trasladó al hospital de El Bolsón, donde se realizaron todas las curaciones necesarias y se encuentra internada en nuestro hospital, en buenas condiciones”, destacó Karol Montoya, Jefa de Atención Médica del hospital de El Bolsón.

Esta acción destaca el rol fundamental que desempeña el hospital de la localidad cordillerana como referente sanitario en la zona, garantizando el acceso a la salud y la asistencia humanitaria más allá de los límites geográficos, en un trabajo mancomunado con las fuerzas de seguridad del vecino país.





Desde el Ministerio de Salud se subraya la importancia de estos protocolos de actuación que permiten salvar distancias críticas y asegurar que cualquier habitante de la región, sin importar lo aislado del sector, cuente con el respaldo del sistema público rionegrino ante una emergencia de vida.

Personal del Hospital de El Bolsón coordinó el operativo sanitario para recibir a una adulta mayor evacuada desde el paraje chileno Paso El León. La paciente fue estabilizada y trasladada al nosocomio local para su atención definitiva.