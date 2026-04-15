El Bolsón: la Justicia de Paz excluirá de boliches a quienes generen violencia

En la ciudad rionegrina de El Bolsón, la Justicia de Paz adoptó un criterio que deja afuera de los boliches bailables a quienes provoquen peleas u otros incidentes violentos. Se busca un resguardo para los noctámbulos y quienes disfrutan de las fiestas, imponiendo una sanción ejemplar a los infractores.





Días atrás se conoció un dictamen que le prohíbe a un hombre circular en horas de la noche por la zona céntrica de El Bolsón donde se encuentran los boliches, que además no circular “por el pueblo llevando cuchillo”. Por el hecho le iniciaron una causa por agresiones en la vía pública, falta prevista en el Código Contravencional provincial.

La Justicia de Paz de El Bolsón aplicará sanciones a quienes generen disturbios, impidiéndoles el acceso a los boliches.