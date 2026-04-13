Se realizó la jornada de accesibilidad comunicativa en emergencia y desastres. El Hoyo

Noticias Del Bolson abril 13, 2026

El auditorio de El Hoyo fue sede del encuentro donde se trabajó sobre discapacidad y accesibilidad a espacios físicos y virtuales en entornos urbanos para población en general y personas discapacitadas de manera de no alterar su estabilidad emocional e invadir sus espacios íntimos o físicos.

El objetivo es tratar de cortar barreras comunicativas, cognitivas y sociales. En el caso de las barreras en la comunicación es todo impedimento para la expresión y la recepción de mensajes a través de los medios de comunicación o en el uso de los medios técnicos disponibles. Las barreras cognitivas con respecto a aquellos entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que resultan inteligibles o de fácil comprensión. Las barreras sociales en lo que refiere a los ámbitos de servicios públicos y privados en la falta de formación personal y el desconocimiento de dispositivos de fácil aprendizaje y utilización.


Los participantes, de diferentes ámbitos y organizaciones, dieron testimonio sobre impedimentos para la comunicación institucional. En el caso del hospital y la policía, vieron la falta de carteles con pictogramas para facilitar la comunicación y con anterioridad a qué sucedan desastres o catástrofes.

El enfoque busca optimizar la respuesta estatal mediante una ciudadanía preparada, diseñando los planes de emergencia desde la diversidad funcional.

La charla fue organizada por la Fundación de Sordos Comahue y participaron, Club de Leones de Neuquén, Fundación Hacemos Accesibilidad y Cruz Roja Argentina filial Neuquén.











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