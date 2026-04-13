Sierra Grande: intervención policial evitó que un hombre se incendiara tras una denuncia por violencia de género

Un delicado episodio tuvo lugar durante la madrugada del domingo en Sierra Grande, donde personal policial logró contener a un hombre que amenazaba con prenderse fuego en el marco de una causa vinculada a la Ley 3040 de protección contra la violencia de género.

Según se informó oficialmente, efectivos de la Comisaría 13°, dependiente de la Unidad Regional I de la Policía de Río Negro, intervinieron tras una denuncia que derivó en una medida judicial de exclusión del hogar, dispuesta por el Juzgado de Paz local.

Momentos de máxima tensión

Al arribar al domicilio, el sujeto se mostró visiblemente alterado y se negó a cumplir con la orden judicial. En ese contexto, se roció con alcohol dentro de la vivienda y amenazó con incendiarse. Incluso llegó a iniciar un foco ígneo que, finalmente, logró extinguir por sus propios medios.

La gravedad de la situación motivó la inmediata intervención de la Fiscalía de San Antonio Oeste.

Negociación y trabajo coordinado

Frente al riesgo inminente, tomó protagonismo el equipo de negociadores del COER, que trabajó en el lugar para establecer diálogo con el hombre y desescalar el conflicto. El operativo se desarrolló de manera coordinada con la consigna policial dispuesta y la intervención del personal de Salud.

Asimismo, se gestionó una orden de allanamiento para avanzar con el procedimiento, mientras que la Comisaría 13° continuó con las actuaciones correspondientes.

Intervención clave para evitar una tragedia

El accionar conjunto de las fuerzas de seguridad, los negociadores especializados y los equipos de asistencia permitió controlar la situación sin que se registraran víctimas, evitando así un desenlace trágico.

El caso continúa bajo la órbita judicial, en el marco de la investigación por violencia de género.