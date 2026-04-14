Trabajos en Villa Turismo: piden evitar la circulación en la subida al Piltri

El Bolsón.– Vecinos del barrio Villa Turismo fueron informados sobre una serie de trabajos forestales que se llevarán adelante durante los próximos días en un sector clave de circulación.

El aviso fue realizado por Diego Maggio, quien explicó que las tareas se desarrollarán “en la subida de Piltri entre la calle Alfredo Sales y subida del Piltri durante la jornada de mañana miércoles, jueves y viernes”.

Volteo de árboles y cortes parciales

Según se detalló, los trabajos consistirán en el volteo de árboles, lo que implica riesgos para quienes transiten por el lugar. En ese sentido, Maggio advirtió: “tratar de evitar de pasar por esta zona porque vamos a estar haciendo un volteo de estos árboles y bueno es un peligro que pasen”.

Además, indicó que habrá interrupciones en la circulación: “se va a cortar la calle en algún momento”, aunque aclaró que no será de manera permanente debido a la cercanía de viviendas.

Recomendación a los vecinos

El pedido está dirigido especialmente a quienes circulan habitualmente por ese tramo. “Hay momentos en que no podemos tener la calle cortada todo el día porque hay vecinos muy cerca”, explicó.

Por último, remarcó la importancia de la colaboración de la comunidad: “los que vivan más arriba si pueden evitar de pasar por esta zona por lo menos hasta el viernes”.

Desde la organización de los trabajos se solicita precaución y comprensión para garantizar la seguridad durante el desarrollo de las tareas.