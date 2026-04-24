Voraz incendio consumió una vivienda en Loma del Medio y dejó pérdidas totales









Un importante incendio estructural se desató durante la noche del jueves en el barrio El Cipresal, en la zona de Loma del Medio, y provocó la destrucción total de una vivienda. El hecho ocurrió alrededor de las 21 horas y demandó un amplio operativo de emergencia.

Según informó el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Enzo Navarro, la alerta ingresó a través de múltiples llamados telefónicos y del sistema 911, lo que motivó el inmediato despacho de una unidad liviana, seguida por una autobomba pesada.

Al arribar al lugar, los bomberos se encontraron con la vivienda completamente tomada por las llamas, por lo que se iniciaron de inmediato las tareas de extinción. Ante la magnitud del fuego, se solicitó el refuerzo de otra unidad pesada y el apoyo de un camión cisterna del SPLIF.

La vivienda afectada, de aproximadamente 10 por 10 metros y de construcción mixta (madera y adobe), estaba compuesta por una sola planta y sufrió pérdidas totales. Afortunadamente, al momento del siniestro no se encontraba el cuidador en el lugar, y su propietario —oriundo de Viedma— tampoco se hallaba en la zona.

En el operativo trabajaron tres dotaciones de bomberos, junto al apoyo logístico del SPLIF y la colaboración de la policía local, que garantizó la seguridad en el perímetro.

No se registraron personas heridas y, hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el incendio. Las pericias correspondientes permitirán avanzar en la investigación del siniestro.