Agustín Guasco asumió la presidencia de la mesa local de Juntos Somos Río Negro y llamó a fortalecer la militancia



En un escenario político marcado por el reordenamiento interno de los espacios partidarios y de cara a los desafíos que atraviesa la provincia, quedó conformada la mesa local de Juntos Somos Río Negro, un ámbito que buscará fortalecer la articulación entre la gestión y la militancia territorial. Al frente de este espacio fue designado Agustín Guasco, quien además se desempeña como presidente del Concejo Deliberante de El Bolsón. En un escenario político marcado por el reordenamiento interno de los espacios partidarios y de cara a los desafíos que atraviesa la provincia, quedó conformada la mesa local de Juntos Somos Río Negro, un ámbito que buscará fortalecer la articulación entre la gestión y la militancia territorial. Al frente de este espacio fue designado Agustín Guasco, quien además se desempeña como presidente del Concejo Deliberante de El Bolsón.





Guasco expresó su agradecimiento por la confianza depositada para encabezar esta nueva etapa dentro del partido oficialista provincial y destacó la importancia de consolidar ámbitos de participación política en tiempos complejos. “Son tiempos difíciles donde hay que estar más juntos que nunca”, remarcó, al tiempo que vinculó esta nueva conformación local con la reorganización partidaria que también se impulsa a nivel provincial.





En ese sentido, hizo referencia a la renovación de la conducción de la mesa provincial, señalando que esta nueva estructura permitirá mejorar la articulación entre las necesidades locales y la representación política a escala provincial. Según explicó, el objetivo es conjugar la política con la gestión, generando un vínculo más fluido entre quienes tienen responsabilidades institucionales y la base militante del espacio.





Guasco también buscó dejar en claro el esquema de funcionamiento interno de Juntos Somos Río Negro, subrayando que se trata de una construcción colectiva, aunque con liderazgos claramente definidos. En ese marco, reconoció la conducción política del gobernador Alberto Weretilneck a nivel provincial y del intendente Bruno Pogliano en el plano local, destacando que el trabajo partidario debe desarrollarse de manera coordinada y con objetivos comunes.





Asimismo, realizó una autocrítica sobre el funcionamiento político del espacio, al admitir que la dinámica cotidiana de la gestión muchas veces lleva a priorizar lo urgente y postergar el fortalecimiento de estructuras partidarias fundamentales para sostener el vínculo con la militancia. En esa línea, sostuvo que una de las principales funciones de esta mesa será justamente recuperar ese contacto directo con quienes acompañan al espacio político.





“El desafío es llegar al militante, escuchar, generar sinergia y también seducir a nuevas personas para que acompañen este proyecto”, sintetizó Guasco, dejando en claro que uno de los ejes centrales de su gestión partidaria estará puesto en ampliar la base de participación, fomentar nuevas afiliaciones y consolidar un espacio político con mayor presencia territorial.





Con esta conformación, Juntos Somos Río Negro busca reforzar su estructura local en El Bolsón, apostando a una mayor organización partidaria que complemente la gestión institucional y fortalezca su presencia de cara al escenario político que se viene.