Comisiones de Fomento Weretilneck: “Gobernar exige cercanía, escucha y presencia”

Comisionadas y comisionados de fomento de Río Negro participan en Viedma de un encuentro de trabajo provincial, un espacio impulsado por el Gobierno Provincial para fortalecer el vínculo, escuchar necesidades y seguir construyendo herramientas de gestión en junto a quienes todos los días sostienen el Estado en cada rincón de la provincia.

El Gobernador Alberto Weretilneck abrió el encuentro en el Salón Gris de la Casa de Gobierno. “El objetivo es claro: trabajar de manera directa, práctica y articulada, porque gobernar una provincia extensa como Río Negro exige cercanía, escucha y presencia”.





“¿Para qué estamos acá? Para ver qué es lo que está faltando, qué es lo que tenemos que trabajar hacia adelante, cuáles son los problemas que tenemos y cómo está funcionando el Estado Provincial en las comisiones de fomento”, agregó el Mandatario.

Durante la primera jornada, las y los comisionados de fomento hicieron presentaciones institucionales breves, con foco en herramientas concretas de gestión. Luego, hubo una segunda instancia de mesas de trabajo simultáneas por áreas, donde cada comisión pudo abordar problemáticas específicas de su territorio junto a los equipos técnicos.

Por la tarde, la dinámica se transforma en un esquema más operativo y cercano, con mesas temáticas donde las comisiones circulan según sus necesidades, permitiendo consultas directas, resolución de situaciones puntuales y articulación con áreas de gobierno.

Al respecto, Weretilneck sostuvo que “el arte de gobernar es la toma de decisiones, cómo tomamos decisiones y el impacto que tienen esas decisiones en la vida de nuestras vecinas y de nuestros vecinos”.

La segunda jornada propone un formato distinto: una mesa con la totalidad de los comisionados, orientada al intercambio, el debate y la construcción colectiva. Será un espacio más horizontal donde se trabajarán temas estructurales que atraviesan a todas las comisiones.

Estuvieron presentes las y los comisionados de Aguada de Guerra, Cecilia Roldán; Aguada Guzmán, Gabriel Carro; Arroyo Ventana, Carlos El Hossen; Cerro Policía, Erica Corvalán; Chipauquil, Lorenzo Alan; Colán Conhué, Nelson Montiel; Comicó, Abel Millamán; Cona Niyeu, Fidel Pazos; El Caín, Marcela Nacleto; El Cuy, Jesús Peña; El Manso, Carlos Almansan; Fuerte San Javier, Gladis Almuna; Laguna Blanca, Margarita Varnes; Mamuel Choique, Néstor Nahuelfil; Mencué, Carlos Vertiz; Nahuel Niyeu, José Ardén; Naupa Huen, Mercedes Leiva; Ojos de Agua, Santiago Cabañares; Paso Flores, Julia Marinao; Peñas Blancas, Micaela Rivero; Pichi Mahuida, Rubén Cejas; Pilquiniyeu, Diana Miglio; Pilquiniyeu del Limay, Bautista Huenchual; Prahuaniyeu, Raúl Goicochea; Rincón Treneta, Joan Abbate; Río Chico, Miguel Fhaile; Valle Azul, Heber Trincheri; Villa Llanquín, Cristián Sanchez; Villa Mascardi, Laura Mesa; Yaminué, Daniel Calluhuequi.

Acompañaron las actividades los Ministros de Desarrollo Humano, Juan Pablo Muena; de Salud, Demetrio Thalasselis; de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; la Ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos; el Presidente del Bloque de Legisladores de JSRN, Facundo López; la Secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid; legisladoras, legisladores; demás autoridades provinciales, municipales, concejales.