Coopetel distribuirá más de 30 mil garrafas del programa Energía para tu Hogar y desembarca en la zona andina sur con gas de mayor calidad

La Coopetel de El Bolsón asumirá este año un rol central en la distribución de gas en garrafas del programa provincial Energía para tu Hogar, tras la firma de un convenio con el Gobierno de Río Negro que amplía significativamente su área de cobertura y suma a San Carlos de Bariloche como punto estratégico del operativo invernal, asi lo confirmaron Marcelo Contardi y Facundo Andreassi.

Así lo confirmó el presidente de la cooperativa, Marcelo Contardi, quien destacó que la decisión provincial se apoyó en la experiencia positiva desarrollada durante el año pasado en la región andina, donde Coopetel tuvo a su cargo la distribución del denominado Plan Calor en localidades como El Bolsón, El Manso, Villegas, El Foyel, Villa Mascardi, Ñorquinco y Río Chico.

“La experiencia fue buena, fue cubierta adecuadamente por nosotros, la gente quedó satisfecha, no hubo quejas”, remarcó Contardi al explicar que ese antecedente abrió la puerta para que este año la cooperativa pudiera asumir un desafío mayor: abastecer también a Bariloche, el principal centro de distribución del programa en la provincia.

Para concretar este nuevo esquema, Coopetel debió realizar una fuerte inversión en infraestructura y logística. Según detalló su presidente, se adquirió una nueva unidad de transporte para asegurar el abastecimiento de materia prima, además de un semirremolque destinado al traslado de grandes volúmenes de garrafas.

A eso se suma la compra de 3.300 envases nuevos, cuya llegada comenzó esta misma semana, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del operativo.

“La inversión que hemos hecho ha sido significativa. Agradecemos sinceramente a la provincia de Río Negro haber confiado en una empresa rionegrina y habernos dado algo tan significativo para la gente de Bariloche como es este programa”, sostuvo.

Uno de los puntos más destacados del acuerdo tiene que ver con la calidad del combustible que recibirán los beneficiarios. Contardi aseguró que Coopetel proveerá gas propano, un producto que —según explicó— ofrece mejores prestaciones que el utilizado anteriormente dentro del programa.

“Vamos a proveer un gas de mejor calidad que el que tenían hasta ahora. Es gas propano y el usuario va a notar claramente la diferencia en calidad y rendimiento del envase”, afirmó.

En cuanto al volumen previsto, la cooperativa proyecta distribuir más de 30.000 garrafas durante el período de ejecución del programa, cifra que incluso podría incrementarse en función de la demanda.

“Ese número puede variar hacia más, nunca hacia menos. La planta tiene capacidad, contamos con el personal, la infraestructura y toda la logística necesaria para cumplir”, aseguró.

Además, Coopetel avanza en el montaje de un depósito operativo en San Carlos de Bariloche, desde donde se coordinará parte del abastecimiento para asegurar que el sistema funcione desde el inicio del cronograma previsto.

La intención es que el operativo comience el 1 de junio, con toda la estructura ya en funcionamiento para garantizar el acceso al gas en garrafas durante los meses de mayor demanda por bajas temperaturas en la región andina.