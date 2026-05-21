Desde El Bolsón a Buenos Aires por una causa solidaria: Guillermo Pinilla emprende una caminata federal para visibilizar la discapacidad



El reconocido tatuador solidario de El Bolsón, Guillermo Pinilla, vuelve a ponerse al frente de un desafío de alto impacto humano, pero esta vez lejos de las agujas, las tintas y los récords que lo hicieron conocido a nivel nacional. Tras haber alcanzado notoriedad por su histórica sesión maratónica de tatuajes que en su momento le valió un récord Guinness por la sesión más extensa ahora se embarca en una cruzada mucho más profunda: recorrer a pie alrededor de 1.700 kilómetros hasta Buenos Aires para visibilizar la realidad que atraviesan las personas con discapacidad y sus familias en distintos puntos del país. El reconocido tatuador solidario de El Bolsón, Guillermo Pinilla, vuelve a ponerse al frente de un desafío de alto impacto humano, pero esta vez lejos de las agujas, las tintas y los récords que lo hicieron conocido a nivel nacional. Tras haber alcanzado notoriedad por su histórica sesión maratónica de tatuajes que en su momento le valió un récord Guinness por la sesión más extensa ahora se embarca en una cruzada mucho más profunda: recorrer a pie alrededor de 1.700 kilómetros hasta Buenos Aires para visibilizar la realidad que atraviesan las personas con discapacidad y sus familias en distintos puntos del país.





La iniciativa, que fue bautizada como una caminata federal, nace según explicó el propio Pinilla a partir de una preocupación creciente que fue conociendo tanto a través de redes sociales como mediante contactos directos con fundaciones, organizaciones y personas vinculadas a la temática de discapacidad.





Lejos de cualquier posicionamiento partidario o religioso, Pinilla remarcó que el objetivo central es convertirse en un canal de expresión para quienes muchas veces no logran ser escuchados.





“Esta caminata no tiene una bandera política ni religiosa. Simplemente busca llevar la voz de aquellos que muchas veces no tienen siquiera la posibilidad de hablar o de ser escuchados”, expresó.





Durante el extenso recorrido, el vecino de El Bolsón buscará recopilar testimonios, reclamos y experiencias de personas que viven diariamente distintas problemáticas vinculadas a la discapacidad, con la intención de trasladar esa realidad y generar mayor visibilidad sobre situaciones que consideran urgentes.





El trayecto no será sencillo. La travesía demandará atravesar cientos de kilómetros en plena temporada invernal, con jornadas marcadas por bajas temperaturas, viento y condiciones climáticas complejas, especialmente en los tramos cordilleranos.





Para hacer posible semejante desafío logístico, aparece una figura clave: Marcos Felley, tornero local y creador del carro especialmente diseñado para acompañar la expedición. Pinilla destacó especialmente el aporte de Felley, quien ideó y construyó el dispositivo que permitirá transportar elementos esenciales durante el viaje.





“Marcos Felley fue el arquitecto del carro”, destacó con agradecimiento.

El diseño del carro será una pieza fundamental en la travesía, considerando que Pinilla realizará el recorrido de manera pedestre, afrontando el esfuerzo físico diario que implicará sostener durante semanas una marcha de semejante magnitud.





Si bien aún terminaban de ajustar detalles logísticos y de fechas de partida, el proyecto ya comenzó a generar expectativa entre vecinos y seguidores que acompañan desde hace tiempo el perfil solidario del tatuador bolsonense.





La propuesta apunta también a que la comunidad pueda seguir el recorrido, acompañar el proceso y sumarse a la visibilización de una problemática que, según remarcó Pinilla, afecta a miles de familias argentinas.





Con este nuevo desafío, Guillermo Pinilla vuelve a demostrar que su compromiso trasciende lo personal y que, una vez más, utiliza su visibilidad pública para poner el foco en una causa social. Esta vez, no será una maratón de tatuajes, sino una larga caminata con un mensaje claro: hacer visibles las necesidades, reclamos y derechos de las personas con discapacidad en todo el país.