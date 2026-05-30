Detuvieron en El Bolsón a un prófugo con pedido de captura internacional por robo agravado

Un hombre de 32 años que era buscado por la Justicia desde hace casi cinco años fue detenido en la localidad de El Bolsón durante un operativo de prevención realizado por personal de la Policía de Río Negro.

El procedimiento tuvo lugar en el barrio Usina, donde efectivos de la Comisaría 12° realizaban recorridas de rutina cuando identificaron a un sujeto que circulaba por calles internas del sector. Al verificar sus datos en el sistema de emergencias 911, los uniformados constataron que sobre el individuo pesaba un pedido de captura nacional e internacional vigente.

Según trascendió, el requerimiento judicial había sido emitido en junio de 2021 por autoridades del partido de San Justo, en la provincia de Buenos Aires, en el marco de una causa por robo agravado por el uso de arma de fuego.

La detención generó sorpresa debido a que el hombre permanecía oculto en la localidad cordillerana mientras era intensamente buscado por la Justicia. Tras la confirmación de la medida judicial, fue inmediatamente aprehendido y trasladado a dependencias policiales.

El prófugo quedó alojado en una unidad de la fuerza provincial y a disposición de las autoridades judiciales intervinientes, que deberán definir los pasos procesales para su traslado y puesta a disposición del organismo que emitió la orden de captura.

El operativo permitió poner fin a la búsqueda de una persona que contaba con un pedido de alcance internacional, destacándose el trabajo preventivo y de identificación realizado por el personal policial en El Bolsón.